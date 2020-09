Le casting de ‘Mortal Kombat’: Robin Shou, Talisa Soto, Christopher Lambert, Bridgette Wilson et Linden Ashby.RE Aaron / New Line / Kobal / Shutterstock

Basé sur le jeu vidéo à succès de 1992, celui-là même qui a séduit les joueurs et horrifié les parents et les législateurs de Washington, Mortal Kombat est toujours un frisson malgré son CGI dépassé et son dialogue martial. Ses scènes de combat tiennent grâce à une réalisation intelligente de films; C’est un principe des films d’arts martiaux de Hong Kong, comme ceux mettant en vedette Jackie Chan et Sammo Hung, de garder une caméra stable pendant les scènes de combat. C’est une règle que la plupart des films hollywoodiens refusent toujours de suivre, mais Mortal Kombat l’a fait et c’est pourquoi le film vaut toujours la peine d’être évoqué deux décennies et demie plus tard.

Et oui, c’est violent. Bien que peut-être pas aussi horrible qu’un film de tabac à priser, le réalisateur Paul Anderson – qui a ensuite dirigé la franchise Resident Evil et Monster Hunter de l’année prochaine, cimentant une marque très spécifique à sa carrière – savait comment exploiter la violence absurde du jeu tout en restant. satisfaire les exigences commerciales du film. Bien que Mortal Kombat soit un jeu sanglant, son public était toujours composé d’adolescents qui ne pouvaient pas voir seuls un film classé R. Anderson a contourné les limites en livrant toujours les produits de scènes de combat bien faites fondées sur le drame et la tension des personnages sans vraiment arracher les épines.

Les adolescents sont faciles à plaire, et pour Mortal Kombat, cela signifiait s’assurer que les personnages ressemblent à ce qu’ils devraient. Et ils l’ont fait. La distribution d’ensemble gagnante du film l’élève au-dessus des faibles attentes. Il y a un génie de la bande dessinée discret en Christopher Lambert (en tant que sage du tonnerre Raiden), un légendaire absolu Cary Hiroyuki-Tagawa en tant que Shang Tsung, et les belles Talisa Soto et Bridgette Wilson en tant que princesse Kitana et l’agent des spécifications Sonya Blade respectivement. Bien que Linden Ashby n’ait pas eu les fans fanfarons attendus de Johnny Cage, Ashby savait toujours comment commander l’écran comme un vrai Johnny Cage le ferait. Il est impossible de grandir en regardant Mortal Kombat et de ne pas citer «C’est là que vous tombez» sur le terrain de jeu. C’étaient des lunettes de soleil à 500 $, connard.

Et puis il y a Robin Shou. Bien que utile en tant que protagoniste, Shou a assumé la responsabilité de diriger le film en tant que rare star asiatique-américaine. Il ne fallut pas longtemps avant que Mortal Kombat qu’un autre film de jeu vidéo, Street Fighter, diminue l’importance du protagoniste japonais de la franchise Ryu (joué par Byron Mann), en faveur de Guile, un marine américain joué par la méga star de la décennie Jean -Claude Van Damme. Avec Mortal Kombat, pour une fois, le héros masculin asiatique du jeu vidéo a été autorisé à ancrer le film hollywoodien.

Non pas que ce soit facile. Dans une interview de 2015 avec The Hollywood Reporter, Shou a révélé qu’il avait auditionné pour le rôle sept fois inouï, une indication que New Line avait une incertitude sur un protagoniste asiatique. “Ils étaient vraiment très actifs en ce qui concerne le choix de cet asiatique Liu Kang, car il est un leader asiatique et ils investissent des millions”, a déclaré Shou. «C’était épuisant.

(Dans une coïncidence amusante, c’est Jean-Claude Van Damme qui a aidé à créer Mortal Kombat. Le jeu original a d’abord été présenté à Van Damme comme un moyen pour lui de jouer. Lorsque les discussions ont échoué, les développeurs de Midway ont continué la production et ont imaginé Johnny Cage autour de Van Damme, y compris sa fameuse jambe séparée de Bloodsport. Van Damme a presque joué Johnny Cage pour le film, mais a choisi de faire Street Fighter à la place.)

La meilleure chose à propos de Mortal Kombat est, franchement, la direction artistique. Rester fidèle à l’esthétique originale du jeu – “Et si un clip vidéo d’Iron Maiden était réalisé par les Shaw Brothers?” – les paysages désolés d’Outworld, les salles du trône gothiques japonaises et les paysages et temples luxuriants de l’île (tournés en Thaïlande) confèrent vraiment au film une identité visuelle distincte. Et les animatroniques de Goro, le monstre mi-humain mi-dragon, sont au niveau suivant pour les normes de 1995.

Mortal Kombat est loin d’être une victoire sans faille – les mascottes Sub-Zero et Scorpion sont de petits joueurs qui ne peuvent pas jouer leur rivalité légendaire – mais c’est toujours très amusant en tant que Enter the Dragon pour les enfants des années 90. Le film honore tout ce qui a rendu les jeux spéciaux tout en apportant son propre héritage important. Le duo belge The Immortals a créé le thème de son club Europop avant le film, mais son inclusion dans l’apogée du film est la raison pour laquelle il est emblématique. C’est à cause d’Hiroyuki-Tagawa que «Ton âme est à moi» est tellement citable. Bien que le film manque de la violence horrible qui a rendu les jeux infâmes, ce sont les personnages qui l’ont rendu si mémorable.

Mortal Kombat est maintenant diffusé sur Netflix jusqu’au 30 septembre.

