Secret Origins est le premier film de super-héros espagnol sous la forme d’un thriller policier

C’est déjà sur Netflix, Secret Origins. Adaptation du roman homonyme de David Galán Galindo, qui a également été en charge de l’écriture du scénario et de la réalisation du film. Le film a eu un casting de luxe formé par Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe, Antonio Resines, Ernesto Alterio, Carlos Areces, Juanfra Juárez, Alex García et Leonardo Sbaraglia.

Depuis que la pandémie COVID-19 a frappé, l’industrie cinématographique a dû s’adapter à une nouvelle réalité avec des salles de cinéma fermées ou à demi-régime et des premières décalées de dates ou directement diffusées sur des plateformes de streaming telles que Netflix. Cela a été le cas de Secret Origins, un film qui a été présenté à la Foire de la bande dessinée de Valence à la fin du mois de février et qui devait sortir en salles, mais en raison de la pandémie, il a dû changer de plan et suivez le chemin d’autres productions comme Mulan ou Artemis Fowl.

Secret Origins suit l’histoire d’un tueur en série qui sème le chaos dans la capitale espagnole. Des personnes anonymes et hors ligne sont tuées en imitant les premières apparitions des super-héros les plus connus. Cosme est le meilleur détective de son poste et est sur le point de prendre sa retraite contre sa volonté. David est son soulagement et il est jeune et impulsif. Tous deux auront pour mission de ranger les pièces dans un jeu dont ils ignorent totalement les règles.

Dans leur aventure, ils auront l’aide de Jorge Elías, fils de Cosme, un geek attachant et propriétaire d’un magasin de bandes dessinées, et Norma, leur patronne et amoureuse de manga et de cosplay. Ils disent que parfois vous devez mettre votre costume et sortir et rendre ce monde meilleur. C’est peut-être l’un d’entre eux.

Qui a dit que vous ne pouviez pas faire un bon thriller avec des super-héros?

Avec Secret Origins, David Galán ne voulait pas faire du film de super-héros typiquement espagnol une parodie du genre. Le film est un Buddy Movie du couple unique formé par les personnages David (Javier Rey) et Jorge (Brays Efe) enveloppé dans un thiller avec des notes de terreur.

On pourrait dire que Secret Origins est un mélange de SEVEN et Kick Ass de David Fincher. En fait, narrativement, le film a beaucoup en commun avec le film de Fincher, car dans les deux il y a un détective qui est sur le point de prendre sa retraite et doit instruire son remplaçant, ainsi que la nature des crimes sur lesquels ils enquêtent, si dans le film vedette de Morgan Freeman et Brad Pitt enquêtent sur les meurtres qui recréent les sept péchés capitaux, ici ils enquêtent sur des crimes qui font allusion aux origines secrètes des personnages de bandes dessinées connus du fandome Marvel et DC. En fait, le film est un cours d’histoire pour les amateurs de bandes dessinées puisque des références sont faites aux personnages numéro un bien connus des fans, mais ce ne sont pas les seules références, puisque les plus geeks pourront en découvrir beaucoup d’oeufs de Pâques lors du visionnage du film, des objets du film aux noms de personnages avec les noms d’éditeurs bien connus en Espagne.

Le film est très divertissant et il est intéressant de voir comment les indices sont découverts et le puzzle se forme pour résoudre le cas, ainsi que l’évolution des personnages et la relation entre David et Jorge, dont les personnalités sont complètement opposées et dotent l’intrigue de moments amusants qui relâchent la tension que l’on peut ressentir à certains moments; soulignent également l’interprétation de Javier Rey et Brays Efe qui soutiennent tout le poids de l’intrigue, bien qu’en général le protagoniste de la distribution entière soit génial de Veronica Echegui en tant que chef du service de police, ainsi que le personnage de Bruguera et surtout celui de Cosme , joué par un Antonio Resines toujours génial qui manque un peu plus de participation dans le film.

Bref, Secret Origins est un film qui déstigmatise l’image que le grand public peut avoir du concept de Geek, même si pour ce faire il utilise des stéréotypes préconçus tels que le comic-shop en surpoids et insociable. Mais cela explique pourquoi un chef de police ne peut pas avoir le monde du cosplay comme passe-temps.

Le film plaira à coup sûr aux amateurs de thrillers ainsi qu’aux fans de bandes dessinées et de films de super-héros et nous avons hâte de voir d’autres épisodes qui continueront les aventures de David, Jorge et Norma.

Origines secrètes

Synopsis: Secret Origins suit l’histoire d’un tueur en série qui sème le chaos dans la capitale espagnole. Des personnes anonymes et hors ligne sont tuées en imitant les premières apparitions des super-héros les plus connus. Cosme est le meilleur détective de son poste et est sur le point de prendre sa retraite contre sa volonté. David est son soulagement et il est jeune et impulsif. Tous deux auront pour mission de ranger les pièces dans un jeu dont ils ignorent totalement les règles.

Directeur (s): David Galán Galindo

Jeter: Javier Rey Verónica Echegui Brays Efe Antonio Resines Ernesto Alterio Carlos Areces Juanfra Juárez Alex García Leonardo Sbaraglia

Le sexe : thriller, super-héros, bandes dessinées

Cinémascomique

3,5 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs 5.0 / 5 (1 Votes)