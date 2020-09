Ce samedi a marqué la deuxième partie de DC FanDome et nous avons eu droit à une autre charge de panneaux virtuels dédiés aux prochains films et émissions de télévision de DC, révélant toutes sortes d’informations juteuses dans le processus. Par exemple, Le flash Le réalisateur Andy Muschietti a discuté de l’énorme portée de la première sortie solo de Scarlet Speedster, taquinant le fait qu’elle redémarrera tout le DCEU et mettra en vedette une tonne de personnages de DC.

En répondant à une question de fan sur son film, Muschietti s’est arrêté avant d’entrer dans les détails, mais il a promis que The Flash sera une balade «amusante et excitante» avec beaucoup de sensations fortes pour le public. Plus curieusement, il a fait remarquer que cela «redémarrera tout» mais n’oubliera pas ce qui s’est passé avant.

Voici comment le réalisateur l’a dit:

« Eh bien, je veux que vous alliez le voir, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup », a expliqué Muschietti. «Mais ce que je vais vous dire, c’est que c’est une course. Cela va être amusant et excitant et il y a beaucoup de personnages DC dedans. Flash est le super-héros de ce film car il est le pont entre tous ces personnages et cette chronologie. Et d’une certaine manière, il redémarre tout et n’oublie rien. «

Voyons ce qu’il dit ici. Tout d’abord, nous savons que Flashpoint a une influence majeure sur le film, il semble donc fort probable qu’il redémarrera la chronologie DCEU de la même manière que l’arc de bande dessinée a redémarré la continuité de DC Comics. Cependant, The Flash ne sera pas entièrement «avec l’ancien, avec le nouveau», car il honorera également le passé de DC. Par exemple, Michael Keaton revient comme sa version de Batman. Cela semble être ce à quoi Muschietti fait allusion quand il dit qu’il n’oubliera rien.

Avec tout ce qui est emballé dans le film, il y a un risque que Barry Allen d’Ezra Miller soit une star invitée dans sa propre photo, mais le réalisateur tient à souligner que The Flash ne mettra pas à l’écart le héros titulaire. Comme il le dit ici, Barry est «le pont» qui rend possible l’échelle multiverselle du film. Nous avons également entendu que son chagrin après la mort de sa mère sera le cœur émotionnel de la pièce.

Le flash commencera probablement à tourner en 2021 avant son arrivée dans les cinémas en juin 2022.