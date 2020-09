Oui Le flash, le film tant attendu avec Ezra Miller, a déjà la moitié du monde excité car deux apparaîtront Homme chauve-souris différent, Ben Affleck et Michael Keaton, agissant dans le même film; Les choses ont atteint un autre niveau ce week-end lorsque la productrice Barbara Muschietti a confirmé que l’histoire serait Flashpoint et, tout comme dans les bandes dessinées, elle servira à redémarrer tout l’univers cinématographique de DC.

Au cours de sa conférence au deuxième DC Fandome tenue cette année, Bárbara Muschietti a souligné que le DCEU redémarrera de la même manière que J.J. Abrams a recréé l’univers Star Trek.

«Je veux que tu ailles la voir, donc je ne vais pas te dire grand-chose. Mais ce que je vais vous dire, c’est que c’est un voyage. Cela va être amusant et excitant et il y a beaucoup de personnages DC dedans. Flash est le super-héros de ce film car il est le pont entre tous ces personnages et chronologies. Et d’une manière ou d’une autre, il redémarre tout et n’oublie rien », a déclaré Muschietti.

Ils ont également assuré que ce ne sera pas une histoire tracée à partir de Point de rupture et qu’il y aura « beaucoup de nouvelles surprises et événements, et beaucoup de choses passionnantes qui ne sont pas dans la bande dessinée ».

La sortie de Flash est prévue pour 2022, mais les choses ont été tellement compliquées que nous n’assurons rien.