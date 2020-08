Presse latine

Journal La Jornada

Lundi 24 août 2020, p. a11

Santiago De Chile., Le film mexicain Sanctorum, du réalisateur Joshua Gil, a reçu le prix du meilleur film dans la compétition du Festival international du film de Santiago (Sanfic), qui s’est terminée hier.

Lemohang Jeremiah Mosese, du Lesotho, a reçu le prix du meilleur réalisateur pour le film This is Not a Burial, It’s a Resurrection (Ce n’est pas un enterrement, c’est une résurrection), et dans cette section Théo Court, du Chili, a reçu une mention spéciale pour le film Blanco en blanco.

Le prix du meilleur acteur est allé à Alberto Ammann, d’Argentine, pour El silencio del cazador, et le prix de la meilleure actrice a été remis à titre posthume à Mary Twala Mhlongo, décédée le 20 juillet, pour son rôle principal dans This is Not a Burial , C’est une résurrection.

Pendant ce temps, dans la compétition de cinéma chilien, il a été récompensé comme le meilleur film Las mujeres de mi casa, de Valentina Reyes, tandis que Casimira, de Carolina Fuentealba, a été récompensée dans la compétition nationale de courts métrages sur les talents.

Sanctorum a été sélectionné parmi des films d’Allemagne, d’Argentine, du Chili, de Chine, d’Espagne, du Lesotho, du Mexique et du Pérou, par un jury qui comprenait le lauréat du Goya du meilleur documentaire, Álvaro Longoria; l’actrice chilienne, lauréate de l’Ours d’argent de Berlin, Paulina García, et la gagnante de trois prix au Festival du nouveau cinéma latino-américain de La Havane, Paula Hernández.

Le Festival international du film de Santiago, organisé par la Fundación CorpArtes, a projeté 84 films nationaux et étrangers entre le 16 et le 23 août, pour la première fois en numérique, gratuitement et dans tout le Chili.

Édition spéciale et stimulante

Francisca Florenzano, directrice exécutive de la Fondation CorpArtes, a souligné que cette version de Sanfic était très spéciale et stimulante pour avoir décidé de la conserver, malgré la pandémie de Covid-19, et de la faire au format numérique afin que les gens de partout au Chili puissent profiter des films. .

Le dernier jour du festival, 16 films de la section Sanfic Educa ont été projetés, ainsi que ceux de Maestros del Cine.

Parmi eux figurent le British Sorry, We Missed You, de Ken Loach, projeté aux festivals de Cannes et de Toronto et lauréat du Prix du public du meilleur film européen à Saint-Sébastien, ainsi que Nomad: In The Footsteps Of Bruce Chatwin (Nomad: In The Footsteps of Bruce Chatwin) de Werner Herzog, joué dans des festivals comme Tribeca et Telluride.