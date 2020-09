Le Flash « redémarre tout » mais « n’oublie rien ».

L’un des producteurs derrière The Flash a récemment parlé de la première sortie solo cinématographique d’Ezra Miller en tant que Scarlet Speedster.

Lors d’une récente session de questions-réponses, la productrice de Flash Barbara Muschietti a été interrogée sur l’intrigue du très attendu film DC Comics. Bien qu’elle ne puisse pas révéler grand-chose, Muschietti a dit que le film «redémarre tout» mais «n’oublie rien». Elle a également taquiné le fait qu’il comporte de nombreux personnages de DC Comics. Voici la citation complète:

«Eh bien, je veux que vous alliez le voir, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup. Mais ce que je vais vous dire, c’est que c’est un tour. Cela va être amusant et excitant et il y a beaucoup de personnages DC dedans. Flash est le super-héros de ce film car il est le pont entre tous ces personnages et cette chronologie. Et d’une certaine manière, il redémarre tout et n’oublie rien. «

Le mois dernier, Warner Bros. a offert aux fans un premier aperçu de The Flash d’Ezra Miller lors de la première partie de l’événement DC FanDome. Le studio a partagé deux œuvres d’art conceptuelles du film, montrant la combinaison The Flash améliorée de Miller et le Fastest Man Alive travaillant avec Batman de Michael Keaton.

Michael Keaton n’est pas le seul Batman que les fans devraient s’attendre à voir dans The Flash, car la star de la Justice League Ben Affleck est également sur le point de reprendre son rôle de Caped Crusader pour le projet DC Films. Affleck aurait été très ouvert à reprendre le rôle après avoir initialement laissé la cape et le capot derrière en janvier 2019. La relation entre Batman d’Affleck et The Flash d’Ezra Miller serait un élément clé du prochain film.

Pendant ce temps, Ray Fisher serait en «négociations profondes» pour faire une apparition dans The Flash d’Ezra Miller. Fisher est actuellement dans une bataille publique avec Warner Bros. après avoir accusé Joss Whedon de comportement «grossier, abusif, non professionnel et complètement inacceptable» sur le tournage du film Justice League. L’acteur a également appelé l’ancien président et directeur de la création de DC Geoff Johns et le producteur Jon Berg, affirmant que les deux «activaient» Whedon.

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré par le scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et a conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

Le Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

Source: DC FanDome

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.