Le fils américain de Russell Crowe ajoute Stephan James

Après avoir vu le film passer de Sony Pictures à Paramount, le thriller mettant en vedette Russell Crowe Fils américain se remet sur les rails alors qu’il a choisi le nominé aux Golden Globe, Stephan James (Si Beale Street pouvait parler) pour co-vedette dans le film, selon Deadline.

D’après le film français de Jacques Audiard de 2009 Un prophète, l’histoire suit un homme (James) alors qu’il tombe sous le contrôle d’un gangster impitoyable (Crowe) et aide à construire un syndicat du crime multiracial, démolit son mentor et gagne une place pour son équipage aux côtés des mafias italiennes et russes.

Le nouveau film devrait être réalisé par Andrew «Rapman» Onwubolu, qui a déjà travaillé avec Paramount Pictures sur ses débuts en tant que réalisateur. Histoire bleue, qui est sorti en salles dans son pays d’origine, le Royaume-Uni, à la fin de l’année dernière et sur les plates-formes numériques aux États-Unis plus tôt cette année, avec des critiques élogieuses. Rapman réalise le film sur un scénario du célèbre romancier / scénariste Dennis Lehane (Mystic River, l’étranger), tandis que Neal H. Moritz et Toby Jaffe sont attachés à produire le projet via Original Film.

Après avoir joué dans des rôles de soutien dans le drame sportif Quand le jeu tient debout et drame historique nominé aux Oscars Selma, James a éclaté avec son rôle principal dans Barry Jenkins ‘ Si Beale Street pouvait parler et le thriller psychologique d’Amazon Retour à la maison, pour lequel il a gagné sa nomination d’or d’or. Il a récemment été vu dans le drame policier de Quibi #FreeRayshawn, pour lequel il est nominé pour un Primetime Emmy Award for Outstanding Actor in a Short Form Comedy ou Drama Series.

