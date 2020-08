Le fils d’El Loco Valdés raconte le départ de son père | Réforme

L’acteur Marcos Valdés a raconté quels ont été les derniers mots que son père El Loco Valdés lui a dit et comment ses dernières minutes de vie ont été, en larmes le discours si douloureux moment qu’il a vécu.

Aujourd’hui, nous avons perdu l’un des grands comédiens mexicains, Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, populairement connu sous le surnom d’El Loco Valdés.

C’était lors d’une interview pour l’émission du matin « Venga la Alegría », où cadres Valdés fondit en larmes et raconta comment il avait appris le départ de son père.

«Je ne pouvais pas dormir, j’étais très agité toute la nuit, je me suis déplacé partout, je me suis arrêté plusieurs fois et je ne savais pas ce qui se passait, puis j’ai allumé le téléphone et j’ai vu un message de sa patiente disant qu’elle voulait me parler et elle a dit ‘quoi il dormait qu’à 3 h 40, il a cessé de respirer «et il était déjà au paradis en train de danser», a déclaré Marcos.

De cette façon, cadres Il a également raconté comment était le dernier jour qu’il avait pu passer avec le célèbre comédien, ainsi que son état de santé à ce moment-là.

Il était très bien sur la tête, mais son système moteur, sa main gauche ne bougeait pas très bien, il ne pouvait plus très bien marcher. Mon père a vécu beaucoup de choses difficiles avant de partir: un cancer de la peau, des tumeurs, la mort de sa femme, de mon frère. Il a enduré plus d’un an et était délicat mais conscient ».

De plus, le fils de Manuel Valdes Il a souligné et assuré avoir partagé de très bons moments avec son père, qui était aimé par des millions de personnes.

Nous sommes devenus de bons amis, j’ai adoré pouvoir parler avec lui, ses histoires sur la façon dont il a abordé la télévision la première fois. Ma coexistence n’était pas immense pour des raisons évidentes que vous connaissez, mais les fois où je l’ai vue, je l’ai beaucoup appréciée. Personne ne fait cette comédie qu’il a faite, c’était une belle comédie blanche qui a fait rire beaucoup ».

Manuel, c’était une personne au cœur immense et cadres, son fils, a assuré qu’il lui donnait toujours des conseils et des bénédictions pour tous ses projets.

Il m’a dit que Dieu vous bénisse, fils, il m’a envoyé une bénédiction et je suis heureux que vous ne souffriez plus. Que l’on tire toutes les énergies, qu’il est important d’avoir toujours la mentalité de faire face à tout. Vous tirez les énergies, vous tirez le bien, il y a le bon et le mauvais, vous décidez ».

À la fin, cadres Il a déclaré qu’il n’avait pas pu avoir de contact avec ses frères après l’échec de son père, mais il a souligné que s’ils donnaient le dernier adieu à toute sa famille, il remerciait également les maladies de son père d’être toujours à ses côtés.

Manuel il a perdu la vie à 89 ans, a fait face à un cancer de la peau et est ensuite venu les complications de l’eau dans les poumons.

La nouvelle avait récemment été publiée que le comédien avait surmonté une crise de santé, car malgré le fait que ses poumons avaient été remplis d’eau, il avait été intubé et donc drainé pour pouvoir mieux respirer.

Il est à noter que cette complication est survenue début août; mais, Manuel Il avait déjà été signalé comme stable, c’est pourquoi son départ est encore plus étonnant.

En revanche, en raison de ses problèmes de santé, le célèbre homme avait déjà arrangé toutes ses affaires juridiques, son héritage et son dernier testament.

Manuel Valdes Il a quitté une grande dynastie, puisqu’il a eu 12 enfants, dont certains sont: Marcos Valdés, Cristian Castro et Pedro Valdés.

Cependant, la relation la plus politique avec ses enfants était sans aucun doute celle de Cristian Castro, car ils affirmaient qu’il n’avait aucun contact, mais cela a été nié après avoir eu quelques apparitions ensemble.