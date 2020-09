Showrunner sur The Flash de Grant Gustin, Eric Wallace, dit que la saison sept traitera du mystère de l’identité de Godspeed.

La saison sept de Flash explorera enfin qui est vraiment Godspeed selon le showrunner Eric Wallace. Les fans sauront que le méchant en costume blanc sévit dans l’équipe depuis un certain temps, bien qu’ils soient tous des clones. Wallace a précédemment confirmé que Barry Allen combattra le vrai Godspeed la saison prochaine, mais il n’est pas encore clair si l’histoire s’inspirera des origines de la bande dessinée du personnage en tant que détective du département de police de Central City.

Eric Wallace est récemment apparu sur un panel pendant DC FanDome, discutant de la prochaine saison de la série Grant Gustin lorsqu’il s’est ouvert sur le mystère Godspeed. Wallace a expliqué que même s’il ne voulait pas gâcher la saison à venir, Team Flash s’occupera du vrai gars ou de la vraie fille qui se cache vraiment derrière le masque. Espérons que la série trouve un moyen d’honorer les origines du méchant et d’intégrer le détective August Hart dans l’histoire. Jetez un œil au showrunner discutant du sinistre speedster ci-dessous.

Que pensez-vous du tease de la saison sept? Le scénario de Godspeed suivra-t-il les bandes dessinées? Que voulez-vous voir d’autre dans la prochaine saison de la série Grant Gustin? Sound-off dans les commentaires!

The Flash de Grant Gustin devrait revenir l’année prochaine sur The CW. Voici le synopsis officiel de la saison 7 de The Flash:

Barry Allen (Grant Gustin) a mené une vie normale en tant que C.S.I. dans le département de police de la ville centrale. La vie de Barry a changé à jamais lorsque le S.T.A.R. L’accélérateur de particules de Labs a explosé, créant une tempête de foudre dans la matière noire qui a frappé Barry, lui conférant une super vitesse et faisant de lui l’homme le plus rapide du monde – The Flash. Après un cliffhanger passionnant la saison dernière qui a vu le nouveau Mirror Master (Efrat Dor) victorieux et toujours en liberté à Central City, The Flash doit se regrouper pour l’arrêter et trouver un moyen de prendre contact avec sa femme disparue, Iris West. -Allen (Candice Patton).

Avec l’aide du reste de l’équipe Flash, qui comprend les super-héros Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Ralph Dibny (Hartley Sawyer) et Nash Wells (Tom Cavanagh), ainsi que le père adoptif de Flash, Joe West (Jesse L. Martin), la méta-procureure Cecile Horton (Danielle Nicolet), la journaliste allegra Garcia (Kayla Compton) et le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight)… Flash finira par vaincre Mirror Master. Mais ce faisant, il lâchera également une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City: une menace qui menace de déchirer son équipe et son mariage.