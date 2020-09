À un moment critique pour les industries cinématographiques et télévisuelles européennes, face à la crise du COVID-19 et au changement radical propulsé par les banderoles, le Festival du film européen de San Sebastian prendra les deux taureaux par les cornes lors de sa conférence du 22 septembre, Beyond COVID-19 : Revitaliser l’industrie audiovisuelle européenne,

Deux tables rondes seront précédées d’une analyse approfondie sur L’Impact du COVID-19 sur le secteur audiovisuel européen, présentée par Gilles Fontaine, chef du service d’information sur les marchés à l’Observatoire européen de l’audiovisuel.

Les orateurs d’un premier panel, intitulé Incitations et mesures de relance, accueillent Lucía Recalde, chef d’unité, industrie audiovisuelle et programmes de soutien aux médias, Commission européenne; Luis Chaby, président de l’EFAD, Agence européenne du cinéma Directors Assn. et président du conseil d’administration de l’agence portugaise ICAA; Peter Dinges, PDG de l’Office fédéral allemand du film (FFA); et Iole Maria Giannattasio, coordinatrice d’unité de recherche, au ministère italien de la Culture et du Tourisme.

Les premiers intervenants présenteront les différentes mesures prises pendant la phase la plus critique de la pandémie; notamment ceux destinés à encourager la création et le renouvellement du tissu de l’industrie audiovisuelle européenne. Ils parleront également, surtout pour certains pays qui manquent d’initiatives, de nouvelles incitations et mesures de relance.

Des discussions ont lieu après que la Commission européenne a lancé en mai l’UE Next Generation, un plan de relance. Cela sera également discuté pour voir comment l’industrie européenne du cinéma et de la télévision peut en tirer le meilleur parti.

Un deuxième panel, Vers une transformation de l’industrie européenne, se concentrera sur le changement qui traverse déjà le secteur. Les orateurs accueillent des personnalités du secteur privé qui sont des partenaires ou des dirigeants de grandes entreprises du secteur espagnol de la production cinématographique et télévisuelle, de la production et des ventes mondiales et de la télévision payante espagnole / SVOD, respectivement Álvaro Longoria, producteur et co-fondateur de Morena Films, basé à Madrid ; François Yon, associé et responsable des ventes et du développement commercial chez Playtime Group, basé à Paris; et Álex Martínez Roig, responsable de contenu chez Movistar Plus, soutenu par Telefonica, en Espagne.

Tous les orateurs du second panel sont studieusement polis, mais il est peu probable qu’ils mâchent pour ne pas mâcher leurs mots.

La diffusion entièrement en ligne du Forum du cinéma européen cette année et sa disponibilité pour le grand public pourraient bien renforcer son impact.