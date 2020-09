Rashami Desai, Vijayendra Kumeria et Anita Hassanandani ont douché la fille d’anniversaire et leur ancienne co-star de Naagin 4 Nia Sharma avec beaucoup d’amour lors de sa journée spéciale. Regarde.

Mumbai Publié: 17 septembre 2020 13h53 Le gang Naagin 4 de Nia Sharma de Rashami Desai, Vijayendra et Anita Hassanandani la douche avec un amour d’anniversaire

Nia Sharma rayonne de bonheur aujourd’hui, et elle a toutes les raisons de l’être. Eh bien, c’est la belle actrice “Happy Wala Birthday” aujourd’hui. Oui, Nia a eu un an de plus et elle est inondée de meilleurs vœux et de bénédictions de partout. Fans, collègues, famille et amis, tout le monde est essayer de rendre la journée de Nia encore plus spéciale et de la faire se sentir aimée.

La talentueuse actrice a été vue pour la dernière fois dans le drame surnaturel d’Ekta Kapoor Naagin 4 dans le rôle de Brinda. Ainsi, le jour de l’anniversaire de Nia, son gang Naagin 4 comprenant Rashami Desai (Shalakha alias Nayantara), Vijayendra Kumeria (Dev) et Anita Hassanandani (Vishakha) l’a également douchée avec son anniversaire aimé. Ils ont utilisé leurs poignées de médias sociaux pour envoyer des souhaits d’anniversaire à Nia et rendre sa journée mémorable. Anita a partagé un magnifique selfie avec Nia, dans lequel on les voit se jumeler en noir et lui a souhaité tout l’amour.

L’ancien mari de Nia à l’écran, Vijayendra, a partagé un selfie avec Nia depuis les décors. Sur la photo, Nia est vue en train de dévorer du gâteau et l’acteur a écrit: “ Joyeux anniversaire Nia. Profitez du gâteau, comme vous le faites sur cette photo. Eh bien, cette photo est celle de l’époque où Nia et Vijayendra célébraient l’amour qu’ils avaient reçu des fans de BrinDev.

Rashami, qui a fait une apparition dans le thriller surnaturel, a également souhaité à sa co-star folle Nia pour son anniversaire. Elle a partagé une photo de retour de la première scène de Naagin 4 et a écrit un doux souhait pour elle. Rashami a écrit: “ Joyeux anniversaire, folle. Soyez comme vous êtes. Audacieux et beau. Je t’aime. ‘

Jetez un œil aux souhaits d’anniversaire de l’équipe Naagin 4 pour Nia ici:

Pendant ce temps, Naagin 4 s’est éteint il y a quelques mois en raison d’une réponse tiède et a laissé la place à Naagin 5. Vous manquez le gang Naagin 4? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

