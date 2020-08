Il Ministre de l’économie, du développement et du tourisme, Lucas Palacios, un d les mesures qui doivent être suivies par les restaurants et cafés des communes qui – comme ce mercredi – entreront en phase 3 de préparation, dans le cadre du plan Step by Step.

Cette avance Il permet au public d’assister en personne dans des espaces ouverts, en maintenant une distance entre les tables d’au moins deux mètres linéaires ou 25% de la capacité.

«Cette mesure a été élaborée en lien avec le ministère de la Santé et avec les différents syndicats qui composent le secteur gastronomique, et implique une ouverture responsable, étape par étape, comme décrit dans le plan de notre gouvernement. C’est pourquoi nous commencerons par n’activer que les espaces ouverts des restaurants et cafés à l’étape 3, afin de consolider progressivement l’application de protocoles rigoureux et l’auto-soins requis par tous les clients », a déclaré Palacios lors d’une visite au célèbre Restaurant Galindo, à Providencia.

L’activité a également été suivie par le Maire Evelyn Matthei, qui précise que depuis deux mois, ils travaillent sur un plan de retour avec le syndicat gastronomique.

«Nous sommes heureux que les restaurants puissent se remettre au travail. Nous travaillions avec eux depuis deux mois sur ce qui allait se passer lorsqu’ils pourraient ouvrir. Par conséquent, nous avons déjà délimité les rues que nous allons fermer, afin que les restaurants puissent emporter des tables et des chaises à l’extérieur », a déclaré le chef communal.

«Nous avons vu avec douleur dans notre âme à quel point ils ont eu des problèmes dans ce domaine et nous les aimons beaucoup, ils sont une partie très importante de Providencia et nous avons réussi à réparer beaucoup de choses. C’est pourquoi j’ai l’esprit tranquille en sachant qu’ils vont réagir et se conformer aux mesures établies », a ajouté Matthei.

Pour sa part, Président de l’Association Chilienne de la Gastronomie (Achiga), Máximo Picallo, Il a fait remarquer que pour son secteur, il était très important de faire progresser le plan étape par étape. «Nous avions vu que nous allions juste ouvrir à l’étape 4, et nous pensons que c’est un changement très positif. Il est également important que cela se produise dans les régions, Santiago n’est pas le Chili, et il est également important que cela soit mis en œuvre dans les régions », a déclaré Picallo.

«Nous apprécions également l’attitude du maire Matthei et d’autres maires qui autorisent les restaurants à sortir sur les trottoirs, car tout comme nous avons dû payer des brevets commerciaux pendant des périodes de fermeture, nous pensons que c’est un tour de main très apprécié. par le secteur », a-t-il dit.

MESURES DE FONCTIONNEMENT

La L’attention du public peut se faire par le biais de garzones, à condition qu’ils correspondent à des travailleurs qui vivent dans des communes qui ne sont pas en quarantaine.

Aussi Les personnes qui achètent sur place et veulent ensuite consommer les produits sur les terrasses, comme cela se produit généralement dans les cafétérias, pourront utiliser les installations.

Pour que ces locaux fonctionnent, ils doivent respecter les mesures sanitaires strictes énoncées dans le protocole d’exploitation des restaurants et cafés publié sur le site du ministère de l’Économie, et qui impose, par exemple, l’utilisation d’un masque par les deux clients en tant que travailleurs, éloignement physique d’au moins un mètre linéaire délimité aux endroits où les lignes sont formées, nettoyage et désinfection permanents des lieux de travail, des outils et des espaces de service public, entre autres.

Il Sous-secrétaire au tourisme, José Luis Uriarte, Il a souligné que les entreprises du secteur gastronomique ont adopté des mesures de sécurité sanitaire exigeantes « qui vont au-delà des exigences établies par le ministère de la Santé et qui visent à protéger la santé des clients et des employés de chaque établissement ».

« Nous avons établi un certificat d’engagement, un badge qui est délivré à toutes les entreprises enregistrées qui adhèrent volontairement à mettre en œuvre et à respecter ces mesures, afin de donner confiance aux visiteurs », a déclaré Uriarte.

Une autre adaptation au plan Step by Step, faisant référence aux restaurants, cafés ou lieux similaires, est l’augmentation de capacité lorsque les communes passeront aux étapes 4 et 5, où l’attention du public sera autorisée à l’intérieur de leurs installations, via un capacité de 50% ou 2 mètres entre les tables à l’étape 4, et une capacité jusqu’à 75% à l’étape 5.