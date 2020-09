Le groupe mexicain Railroad a joué dans un autoconcert réussi avec des thèmes classiques

▲ Ils ont joué des chansons rock de groupes bien connus Photo gracieuseté de Railroad

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Dimanche 13 septembre 2020, p. 8

Tout au long de son histoire, Railrod s’est produit avec de grands groupes, tels que Aerosmith, Kiss ou Guns N ‘Roses, mais vendredi soir, il a joué dans le premier auto-concert de rock vibrant à l’Arena Ciudad de México, après une suspension prolongée des activités.

Avec des sièges à guichets fermés, Railrod dans la salle Azcapotzalco, la puissance et la force de son hard rock; Il a eu recours à la pyrotechnie et a présenté, tout à fait dans son style, la célèbre chanson Como la flor.

Avant son concert, Óscar The Os Estrada, également appelé Railrod, expliquait sa proposition musicale: «il se concentre sur le groove revitalisé des années 70 et 80, mélangeant des sons hard, glam et metal».

Railrod a partagé ses meilleurs riffs et a parlé de magie à l’Open Air Arena de Mexico, où il est devenu le premier groupe de rock mexicain à offrir un concert dans la capitale, près de six mois après l’annulation de toute activité.

Entre feux d’artifice, klaxons de voitures à l’unisson et lumières au rythme de la musique, Railrod était prêt à continuer de se battre sur scène.

Il a commencé avec les chansons Krma et Can’t hide what you are feelin ’, baby et a interprété Dream On d’Aerosmith et même un medley avec des chansons de Metallica, Led Zeppelin, Kiss et Guns N’ Roses. Les Os ont dit au revoir avec Quit?, Un thème qui a une partition de guitare formidable.

Les Os ont dit à La Jornada que leurs influences étaient Guns N ‘Roses, Van Halen et Metallica, entre autres groupes. Il a commencé à développer ses intérêts dès son plus jeune âge avec la guitare et l’amplificateur, qu’il a emmenés à l’école. En 2014, il fonde Railrod, pour «faire vivre le rock et permettre aux nouvelles générations de reconnaître sa sonorité, cette fusion du groove des années 70 et de la puissance du glam».