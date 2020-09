NENT Group, la principale société de diffusion en continu de la région nordique, a commandé «Furia», une série dramatique originale créée par Gjermund Stenberg Eriksen («Mammon») explorant le monde souterrain de l’extrémisme de droite en Europe.

Coproduction entre le norvégien Monster Scripted et la série allemande X Filme Creative Pool et ZDF, «Furia» sera présenté en exclusivité dans les pays nordiques sur le service de streaming Viaplay du groupe NENT en 2021.

Reçu par Keshet International, le spectacle en huit parties est réalisé par Magnus Martens («Agents of SHIELD», «The Walking Dead: World Beyond») et Lars Kraume («The People vs. Fritz Bauer»).

«Furia» met en vedette Ine Marie Willmann («Exit»), dans le rôle de Ragna, un flic farouchement courageux qui s’infiltre dans une sous-culture nationaliste après un meurtre choquant dans une ville norvégienne idyllique. En collaboration avec Asgeir, un enquêteur de la police (Pål Sverre Hagen, «Beforeigners»), le voyage de Ragna l’entraîne dans une spirale de haine tandis qu’un complot terroriste visant le cœur de l’Europe est révélé.

«Il est rare de voir un personnage principal féminin qui semble animé par une rage aussi extrême que Ragna, ce qui en fait une cible terriblement fascinante pour cette série complexe et d’actualité», a déclaré Filippa Wallestam, directrice du contenu de NENT Group.

«’Furia’ explore certains des sujets les plus dérangeants de tous les originaux de Viaplay à ce jour – c’est un noir d’un endroit vraiment sombre», a déclaré Wallestam. L’exécutif a déclaré que la série rassemble «une gamme incroyable de talents norvégiens pour raconter une histoire ambitieuse qui engagera et déstabilisera le public en streaming dans la région nordique et au-delà.

Trond Espen Seim («Mammon»), Preben Hodneland («The Machinery») et Henrik Mestad («Occupied») complètent le casting de «Furia».

La liste des drames originaux à venir de NENT Group comprend également «Close to Me», «Catwalk», «Suck It Up», «Orca», «The Swarm» et «Delete Me».