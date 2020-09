Spoilers pour Les garçons devant!

Un vil super-héros sans respect pour l’éthique, la loi ou à peu près n’importe quel code de conduite? C’est The Homelander en un mot.

L’antagoniste de The Boys incarne tout ce que les personnages de bandes dessinées populaires comme Superman ou Captain America combattent. Des actes d’abus sexuels au meurtre du vice-président des États-Unis, il n’y a rien qu’un vil criminel ne ferait pas.

Il n’est donc pas étonnant que certains fans attendent avec impatience sa mort à l’écran. Comment meurt-il dans la série de bandes dessinées?

The Homelander meurt d’une mort macabre dans la série de bandes dessinées originale «The Boys».

Un volume crucial de la série de bandes dessinées, “The Innocents”, plonge The Homelander dans un type de catastrophe même s’il se sent déconcerté.

Après avoir reçu quelques photos qui le montrent en train de mener les crimes les plus écoeurants possibles, The Homelander se retrouve au milieu d’une crise de santé mentale atroce.

Pourquoi? Hélas, il ne se souvient d’avoir commis aucun des actes présentés. Incapable de comprendre comment les photos auraient pu être réalisées, il commence à remettre en question sa perception de la réalité.

Source: Twitter

Selon Fandom, la découverte conduit finalement The Homelander à se livrer à des actes encore plus odieux. Quant à son acte le plus apocalyptique? Ivre d’un puissant mélange de sadisme et de mégalomanie, The Homelander décide de détourner une convention chrétienne pour les super-héros et les fans, et de recruter un groupe de personnes désireuses de se battre pour Vought-America, un groupe opposé au gouvernement américain et à l’armée.

“Sur la colline avec les épées de mille hommes” tourne autour du coup d’État qu’il orchestre. Dans celui-ci, The Homelander conduit son équipe de recrues de super-héros à envahir la Maison Blanche, avant de procéder à la décapitation de Vic le Veep, l’ancien PDG de Vought et le vice-président des États-Unis.

Cependant, sa victoire est de courte durée. Il est bientôt rejoint par son ennemi de toujours, Billy Butcher, et le mystérieux Black Noir. Ce dernier saisit la rare opportunité de retirer son masque – et de révéler qu’il a été cloné après The Homelander.

Source: amazon prime

La révélation est une énorme surprise pour tout le monde dans la salle. Le Homelander n’a plus à remettre en question sa santé mentale ou à tenter de trouver une explication cohérente sur la manière dont il a commis les crimes horribles. De plus, cela l’aide également à réfuter l’allégation de longue date selon laquelle c’est lui qui aurait violé et tué la femme de Billy Butcher.

Malheureusement, l’histoire ne se termine pas si bien. Ayant appris qu’il se repentait pour les actes hideux commis par Black Noir tout au long, The Homelander ne voit qu’une réponse appropriée au grand dévoilement.

Les deux commencent un combat vicieux, et Black Noir est celui qui sort vainqueur. Il assassine The Homelander sur place, le laissant saigner dans The Oval Office.

Heureusement, cependant, Billy Butcher est capable de renverser la situation et de se venger de Black Noir pour avoir gravement blessé sa femme – et il parvient à le tuer. Pendant ce temps, le reste du groupe est dispersé par l’armée américaine.

La saison 2 de The Boys arrive sur Amazon Prime Video le vendredi 4 septembre.

