Le jeu Marvel’s Avengers vient d’être lancé pour tout le monde sur PS4, Xbox One et PC, et il a fait ses débuts au numéro un au Royaume-Uni en battant à la fois Tony Hawk et la NBA. Le jeu a une campagne étonnamment fantastique malgré son multijoueur moyen et ses défis quotidiens épuisants, mais beaucoup de gens sont incapables de continuer grâce à un bug de l’écran de chargement infini. Pour vous aider à terminer l’excellente histoire, vous découvrirez ici comment réparer le jeu Marvel’s Avengers est bloqué sur le dilemme de l’écran de chargement.

Bien que le titre publié par Square Enix ne soit lancé que avec une campagne qui ne dure pas aussi longtemps que la plupart des autres, vous devez savoir que le jeu sera pris en charge pendant de nombreuses années après le lancement avec de nombreux personnages DLC et passes de combat. Kate Bishop sera le premier add-on DLC gratuit suivi par Hawkeye en novembre, puis – à en juger par les fuites – nous devrions voir de meilleurs personnages tels que She-Hulk, Doctor Strange et Black Panther.

Mais, avant d’ajouter des personnages DLC, vous découvrirez ci-dessous comment résoudre le problème du problème d’écran de chargement du jeu Marvel’s Avengers.

Marvel's Avengers: Bande-annonce de lancement

Marvel’s Avengers: Bande-annonce de lancement

Le jeu Marvel’s Avengers ne se charge pas

Beaucoup de gens signalent un problème où le jeu Marvel’s Avengers est bloqué et ne se charge pas.

Crystal Dynamics est conscient que le jeu Marvel’s Avengers ne charge pas le dilemme et a partagé un correctif sur Reddit qui a fonctionné pour certains.

Au lieu d’essayer d’accéder à la campagne par des moyens normaux, vous souhaitez plutôt y accéder via la table de guerre en initiative.

L’accès à la campagne via Avengers Initiative aurait fonctionné pour les gens, mais ce n’est certes pas la meilleure solution au monde, car elle s’accompagne de spoilers.

Si vous ne voulez pas que l’histoire soit gâchée pour vous, un autre correctif que Crystal Dynamics a partagé consiste à demander à un partenaire de vous envoyer une invitation à une équipe d’attaque avant même de lancer le jeu Avengers.

Une fois que vous vous êtes connecté, il est dit que vous devriez pouvoir quitter l’équipe d’attaque et continuer l’histoire.

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la seule autre chose que vous pouvez faire est de remplir un ticket pour le support client.

Cependant, sachez que Crystal Dynamics travaille sur un correctif permanent pour le jeu Marvel’s Avengers ne chargeant pas le bogue.

