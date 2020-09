En 2016, le court-métrage Gnomes and Goblins Preview a taquiné une chance d’entrer dans un monde fantastique créé par nul autre que le réalisateur Le Roi Lion Jon Favreau. C’était une simulation VR d’aventure fantastique qui a suscité des tonnes de buzz et d’excitation. Il a fallu près de 4 ans pour qu’un jeu de réalité virtuelle PC à part entière soit développé par les développeurs XR Wevr, mais le jeu complet Gnomes & Goblins VR arrive enfin sur les casques PC en septembre. Regardez la bande-annonce de Gnomes and Goblins ci-dessous.

Bande-annonce Gnomes and Goblins

Produit en partenariat avec MWM et Golem Creations, Gnomes & Goblins emmène les joueurs dans «un voyage onirique et explore un monde forestier enchanté où les interactions avec les habitants du royaume façonnent l’évolution de l’histoire.» Wevre appelle le jeu une forme hybride de construction du monde combinée à des éléments narratifs.

Favreau a toujours manifesté un intérêt pour l’expérimentation de la technologie cinématographique (même en donnant la priorité à la technologie à l’histoire dans des films comme Le Roi Lion de 2019). Mais peut-être que Favreau travaillait juste à cela, qu’il a développé avec le réalisateur de réalité virtuelle Jake Rowell, connu pour son travail sur Call of Duty, Superman Returns (2006) et theBlu.

«Je suis incroyablement heureux de voir comment Wevr a donné vie à ma vision originale en réalité virtuelle», a déclaré Favreau (via Road to VR). «Dès les premiers jours de croquis et de concepts abstraits, toute l’équipe de Wevr s’est engagée à favoriser le type de liens émotionnels qui, je crois, permettront aux Gnomes et aux Gobelins d’occuper une place particulière dans le cœur des joueurs du monde entier. Nous avons travaillé dur pour créer l’ambiance et le sentiment que Gnomes & Goblins est comme une promenade virtuelle dans un parc à thème, où la magie et le sens vous attendent à chaque coin de rue. »

Voici le synopsis pour Gnomes & Goblins:

Gnomes & Goblins est une production indépendante originale de Wevr, MWM et Golem Creations qui offre aux joueurs une occasion unique d’explorer un monde virtuel enchanté créé par Jon Favreau (réalisateur de The Lion King, The Jungle Book, Chef, Iron Man) en collaboration avec le réalisateur VR Jake Rowell (theBlu, Call of Duty, Superman Returns). L’aperçu Gnomes & Goblins 2016 vous a permis de rencontrer et de développer une relation personnelle avec un résident énigmatique de ce fantasme interactif, en faisant un premier pas dans le rêve lucide de Gnomes & Goblins. Maintenant, embarquez pour un voyage onirique dans cette simulation d’aventure fantastique en VR. Rencontrez des habitants gobelins, faites partie de leur société et sauvez-les de leurs ennemis. Parcourez librement la forêt enchantée pour découvrir des couches plus profondes de leurs manières mystérieuses et récolter les fruits de ce monde magique.

Les gnomes et gobelins seront disponibles à partir de 23 septembre 2020 sur Steam, l’Oculus Store pour Rift et Viveport.

