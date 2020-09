Au moment où j’écris ceci, il ne reste qu’un peu plus de sept heures avant que ce soit officiellement le jeudi 10 septembre à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. Pour la famille SPN, c’est une date dont ils se souviendront pendant un certain temps: le dernier jour de tournage de la série à succès de longue date de The CW, Supernatural. Producteur Jim Michaels a tweeté la nouvelle qui donne à réfléchir tard mercredi après-midi – mais pas avec une image de Jensen Ackles, Jared Padalecki, et Misha Collins. Au lieu de cela, Michaels a choisi une image qui semblait appropriée pour le message.

Supernatural (Photo: Jack Rowand / The CW – Ã’Â © 2018 The CW Network, LLC Tous droits réservés)

Avec le premier des derniers épisodes diffusés le jeudi 8 octobre à 20 h. et une finale de la série prévue le jeudi 19 novembre à 21 h. (précédé d’un résumé spécial d’une heure Supernatural: The Long Road Home), voici un aperçu du post de Michaels:

Voici un autre regard sur la fin de la route pour Sam, Dean et Castiel – mais est-ce que ce sera un voyage qui se terminera avec les Winchesters sauvant la journée une dernière fois – ou avec la destruction de tout?

Retour sur le début du chagrin «surnaturel»

Bien que la nouvelle de la série ait été annoncée en mars 2019 (avec Collins via la publication Instagram, que vous consultez ci-dessous), Ackles et Padalecki ont fait leur part pour amener les téléspectateurs à travers le processus de deuil un mois plus tard, en prenant la scène à VegasCon 2019 pour expliquer que la décision de mettre fin à la série était une «décision communautaire» et non influencée par le réseau ou le studio. Dans la vidéo ci-dessous, Ackles voulait que la foule sache que la décision en était une dont ils avaient discuté depuis un certain temps maintenant, en disant: « Ce n’était pas une décision facile. C’était des mois et des mois, voire des années, de discussions entre lui. et moi, entre le reste du casting, entre l’équipe, entre nos scénaristes, entre nos producteurs, entre le studio, entre le réseau. Personne ne voulait voir ce spectacle s’éteindre. «

Pour l’équipe Supernatural, c’était une question de savoir quand le bon moment était de partir. Ackles dit qu’il était important de trouver le bon équilibre entre ne pas rester trop longtemps et se donner suffisamment de temps pour raconter l’histoire que les fans méritent: « Je pense que tout le monde voulait rendre le plus grand service à la série en y allant. Il semblait juste que l’écriture était en quelque sorte sur le mur pour savoir quand cela se produisait. Tout le monde sentait que cela allait bientôt arriver, et donc il fallait juste prendre cet acte de foi en disant: « Eh bien, les gars, sortons la peinture et peignons cette ligne d’arrivée car ce que nous avons accompli ne ressemble à aucun autre. ‘ »

