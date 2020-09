Le jeune Deji n’est peut-être pas encore un nom familier, mais il a déjà eu un impact sur le jeu. En tant qu’innovateur de « The Woah », le rappeur basé à Houston émerge parmi une nouvelle génération de talents sortant de la ville, le rappeur s’apprête à revendiquer sa participation dans le rap game. Cette semaine, il est revenu avec ses débuts officiels sur la liste de Taylor Gang avec Lil Woah. Le projet de quatorze pistes, comme il le décrirait, est «son œuvre la plus cohérente et la plus développée à ce jour». Le projet n’est pas surchargé de fonctionnalités car Young Deji détient seul la majorité de la tracklist. Son compatriote Houstonian Peso Peso brille sur leur collaboration, « What They Say Now » tandis que le honcho en chef du Taylor Gang arrive pour une apparition sur « Backstreet ».

Découvrez le projet ci-dessous.