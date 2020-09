▲ De gauche, au El Chopo tianguis, Carlos Alvarado Perea, David Cortés, Pepe Návar et Juan Heladio Photo Javier Hernández Chelico

uan Heladio est un nom permanent dans l’histoire du Tianguis Cultural del Chopo et inoubliables sont les rencontres qui se tiennent dans ses locaux –80–, où défilent journalistes, écrivains, acteurs, musiciens, hippies, universitaires, étudiants et, surtout, cinéphiles. Là. On parlait de films cultes, de films de collection, de vidéos sans importance; les discussions s’apparentaient à des tables rondes sur la philosophie, la politique et, bien sûr, la musique. Ce que très peu de gens connaissent, c’est l’histoire du peuplier du médecin, philosophe, polyglotte et sybarite, puisqu’il était présent sur le marché de la roche avant qu’il ne soit connu sous le nom d’El Chopo. Juan Heladio – qui apparaît à l’extrême gauche de l’image, avec ses lunettes noires caractéristiques – est arrivé en 1980 au premier Tianguis de la Música installé au Museo Universitario del Chopo. Son penchant pour le rock italien et le free jazz l’a amené dans cet espace naissant de troc, de vente et d’exposition de disques. «C’était intéressant d’aller tous les samedis et de rencontrer des amis pour parler de cinéma, de littérature et avoir quelques cheves. Nous avons laissé une décharge, que les voisins utilisaient pour demander aux autorités d’expulser les tianguistas de la rue d’Enrique González Martínez », a-t-il écrit. Dès lors, Juan Heladio fait partie du marché aux puces itinérant: il le suit à travers San Rafael, Santa María, Poli, CU et Oyamel. En 1989, déjà sous le nom de Tianguis Cultural del Chopo, le pèlerinage s’est terminé dans la rue Aldama, où il est devenu l’espace contre-culturel le plus célèbre du Mexique et Juan Heladio, l’une des peupleraies les plus visitées; à tel point que Carlos Monsiváis n’achèterait que des films avec lui. Dimanche dernier, le 30 août, Juan Heladio Ríos Ortega a cessé d’être si terriblement heureux. Il ne sera plus tous les samedis au Tianguis del Chopo. Tu vas nous manquer. En attendant, lisons sa dernière collaboration publiée dans le journal qu’il aimait tant, La Jornada: Coronavirus, bioéthique et droit à la vie, https://t.co/8D0qAupzBo?amp=1

Suite Florence, par Armando Palomas

C’est un album qui écrase le cœur, dit Armando Palomas à propos de Suite Florencia, un nom tiré de l’espace d’un hôtel, où le désespoir, la douleur, la danse, la joie et où les nuages ​​se transforment en femmes. L’auteur de Tequila Coyoacán a donné un aperçu de Suite Florencia avec la première sur les réseaux de Muérete de todo, mais pas avec envie. De même, il est déjà cassé sur YouTube (https://youtu.be/6gEzx2LB8Xc) L’amour repose en quarantaine («… l’amour est une arme mortelle /… et il vomit sur votre site»). La première de Suite Florencia sera en concert le 12 septembre à 21h00 en streaming. Ce sera un récital qui vise à soutenir les musiciens qui n’ont pas travaillé depuis des mois et il y aura des invités d’honneur: trois travailleurs du secteur de la santé qui l’ont tirée au sort et qui seront reconnus pour leur valeur, dit Palomas. Accès, 100 pesos sur https://suite-florencia-digital-en-vivo.boletia.com/