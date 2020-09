Un juge a remis une victoire significative à Nicki Minaj mercredi, concluant qu’elle n’avait pas commis de violation du droit d’auteur lorsqu’elle a créé une chanson basée sur «Baby Can I Hold You» de Tracey Chapman.

La décision protège la pratique de l’industrie de développer une nouvelle chanson basée sur du matériel existant, puis de demander une licence à l’artiste d’origine avant sa sortie. La juge de district américaine Virginia A. Phillips a statué que l’expérimentation de Minaj avec la chanson de Chapman constitue un «usage loyal» et ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

«Les artistes expérimentent généralement des œuvres avant de demander des licences aux titulaires de droits et les titulaires de droits demandent généralement à voir une œuvre proposée avant d’approuver une licence», a écrit le juge. «Une décision déracinant ces pratiques courantes limiterait la créativité et étoufferait l’innovation au sein de l’industrie musicale.»

Minaj a créé la nouvelle chanson, «Sorry», avec l’artiste d’enregistrement Nasir Bin Olu en 2017. À l’époque, elle croyait qu’il s’agissait d’un remake d’une chanson créée par Shelly Thunder et a été surprise de découvrir plus tard que la plupart des paroles et certaines de la mélodie est venue de «Baby Can I Hold You» de Chapman, qui a été publié sur son premier album en 1988.

Les représentants de Minaj ont contacté Chapman pour obtenir la permission d’utiliser la chanson, mais Chapman a refusé à plusieurs reprises. Selon sa plainte, elle a une politique générale contre l’octroi d’une telle autorisation. “Désolé” a ensuite été supprimé de l’album 2018 de Minaj, “Queen”.

Cependant, une copie de la piste inédite est arrivée chez DJ Flex, un DJ radio new-yorkais qui l’a diffusé en ondes. Chapman a accusé Minaj d’avoir fourni la chanson à DJ Flex, mais ils ont tous deux nié qu’elle provenait de Minaj ou de ses représentants autorisés. Des portions de la chanson ont ensuite été diffusées sur «The Breakfast Club», et la piste est devenue largement disponible en ligne.

Dans une motion, les avocats de Minaj ont averti que la poursuite de Chapman «devrait faire frissonner les personnes concernées par l’industrie du divertissement».

Ils ont fait valoir que les artistes doivent être libres de créer quelque chose qui est basé sur du matériel existant sans craindre d’être poursuivis pour une telle expérimentation une fois qu’ils ont approché le titulaire des droits pour une licence.

«Une telle créativité fluide est importante pour tous les artistes du disque, mais particulièrement dans le hip hop», ont soutenu les avocats de Minaj. «Avec cette catégorie de musique, un artiste d’enregistrement entre généralement en studio et expérimente des dizaines de« rythmes »ou extraits de mélodies différents, avant de trouver une combinaison agréable.»

Une conclusion en faveur de Chapman, ont-ils soutenu, «imposerait un fardeau financier et administratif si tôt dans le processus de création que tous les créateurs, sauf les mieux financés, seraient obligés d’abandonner leurs visions dès le départ.

Le juge a accepté, concluant que dans l’ensemble, Minaj était protégée par la doctrine de «l’utilisation équitable».

Un différend demeure, cependant, quant à savoir si Minaj a enfreint la chanson de Chapman en envoyant «Désolé» à DJ Flex. Les avocats de Chapman ont demandé au juge de conclure que la distribution constituait une violation du droit d’auteur en droit, mais le juge a statué que le litige devrait être renvoyé à un jury.