Les derniers mois ont été une période particulièrement chargée pour Charli D’Amelio, qui a réussi à obtenir des opportunités de partenariat avec des marques comme Hollister Co. ou Morphe 2.

Quant à sa dernière aventure? La créatrice de contenu au statut de star a annoncé le mardi 25 août 2020 qu’elle était sur le point de publier son tout premier livre, intitulé Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real.

Le premier livre de Charli D’Amelio offrira un rare aperçu de son enfance.

“Je suis très heureux d’annoncer enfin que j’ai écrit un livre! Ce guide officiel pour rester positif et naviguer dans les médias sociaux a beaucoup de discussions réelles et est livré avec une jolie feuille d’autocollants bonus! J’espère que vous allez le vérifier partout où des livres sont vendus à proximité vous le 1er décembre (précommande maintenant avec le lien dans ma bio) #EssentiallyCharli !!!!! ” Charli a annoncé sur Instagram le mardi 25 août 2020.

Source: Instagram

À la fois biographie et guide d’auto-assistance, le nouveau volume offrira des conseils cruciaux sur les bases de la lutte contre la cyberintimidation. Selon un communiqué de presse, il conseillera également les lecteurs sur la façon dont ils peuvent maintenir une forte présence en ligne sans perdre leur sens de l’identité personnelle.

En outre, le livre vise également à souligner l’importance de maintenir une attitude positive en ligne et dans le monde réel. Dans le même temps, il offrira également un regard franc sur la vie quotidienne de Charli, avec une exploration détaillée de ses années d’enfance et du rôle que sa famille a joué dans son développement personnel.

Comme un régal rare pour les fans, Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real comprendra également des photographies exclusives, des invites d’écriture et une feuille d’autocollants bonus conçus par des experts.

“Nous admirons Charli depuis longtemps pour sa confiance contagieuse, ses mouvements de danse meurtriers et son ascension astronomique vers la gloire […] Nous avons adoré apprendre à la connaître en travaillant sur ce livre – non seulement en tant que talent rare, mais aussi en tant que jeune femme infiniment intéressante – et nous savons que ses lecteurs le feront aussi “, a écrit Anne Heltzel, rédactrice en chef chez ABRAMS Children’s Books dans un communiqué de presse.

Les fans ne pourraient pas être plus enthousiasmés par la grande nouvelle.

«Charli d’amelio a fait un livre qui est maintenant ma nouvelle bible», a incité une personne.

“charli d’amelio a écrit un livre effrayant”, a remarqué quelqu’un d’autre.

“CHARLI D’AMELIO A ÉCRIT UN LIVRE OH MON DIEU” a tweeté une autre personne.

“#essentiallycharli Je ne peux pas croire tout ce que vous accomplissez, vous méritez cela et plus encore. Je vous aime tellement, félicitations <3 @charlidamelio", a écrit quelqu'un d'autre.

“#essentiallycharli je suis tellement fier de toi bébé je t’aime tellement félicitations !!!” a écrit une autre personne sur Twitter.

