Neuf mois après sa sortie en salles, Guerres des étoiles: La montée de Skywalker semble prêt à entrer dans l’histoire comme un anticlimax majeur. Il y avait encore quelques moments sympas, le meilleur étant le flash-back trop bref de Luke demandant à Leia de devenir un Jedi peu de temps après Le retour du Jedi, mais presque tout le reste se sentait sans importance et à moitié cuit.

Un aspect particulièrement décevant était celui des Chevaliers de Ren, très médiatisés. Taquiné par Disney et Lucasfilm depuis The Force Awakens, nous avons finalement pu les voir se jeter contre Kylo Ren près de la finale de The Rise of Skywalker. Malheureusement, cela s’est avéré être une bataille immémorable qui a duré environ trente secondes. Cela ne semble pas charitable de suggérer qu’ils étaient simplement là pour étoffer la ligne de figurines Star Wars, mais … eh bien, ils l’étaient évidemment.

Heureusement, ces personnages ont été étoffés un peu plus dans des matériaux en dehors des films. La bande dessinée Rise of Kylo Ren les a montrés séduits par le côté obscur par le chef suprême Snoke et les premiers jours de Kylo avec les chevaliers avant de les prendre en charge. Maintenant, un livre à venir intitulé Star Wars: The Lightsaber Collection jette un peu plus de lumière sur leur chef d’origine, Ren, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Le livre se présente comme une exploration des «légendaires sabres laser trouvés dans la galaxie Star Wars» et nous emmène à travers les designs et les traditions derrière les poignées des films, émissions de télévision, bandes dessinées, romans et jeux vidéo. Le sabre de Ren, connu sous le nom de Ren, y figure et la description nous donne une idée de sa philosophie, telle qu’elle se lit:

«Le Ren ne s’arrête pas pour s’inquiéter du bien ou du mal, le Ren l’est. Il vit, et il consume, et il ne s’excuse pas. C’est sa nature et rien d’autre.

Truc cool. J’aurais aimé que ce personnage fasse partie des films et ne se limite pas à une bande dessinée, mais bon.

L’intéressant Star Wars: La collection sabre laser arrive en magasin le 20 octobre 2020.