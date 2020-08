Emily Gil, 18 ans, voulait aider à organiser une manifestation Black Lives Matter dans sa ville natale d’Englewood Cliffs, une ville du nord du New Jersey avec une population majoritairement blanche et coréo-américaine et un revenu médian des ménages d’environ 134000 dollars par an. Englewood Cliffs est situé juste en face de la rivière Hudson d’Inwood et de Kingsbridge, quartiers de New York situés juste au-dessus de Manhattan.

Le récent diplômé du secondaire a pu mobiliser une importante manifestation le 25 juillet, l’impulsion étant le manque de logements abordables dans la région. Le nord du New Jersey a l’une des valeurs immobilières les plus élevées du pays et l’un des coûts de la vie les plus vertigineux. Le support pour l’ensemble de l’État se situe à plus de 108 000 $ au-dessus de la moyenne nationale des États-Unis, et les coûts du nord du New Jersey sont bien supérieurs à cela, sans compter les impôts fonciers annuels en constante augmentation.

La manifestation nécessitait des détails de sécurité qui, selon le maire de la ville, Mario M. Kranjac (à droite), devaient être examinés avant que la manifestation n’ait lieu. Gil était censé rencontrer les responsables de la ville en personne, mais ne l’a pas fait en raison des craintes du COVID-19. Elle a demandé une réunion Zoom à la place, mais dit qu’elle n’a jamais reçu de réponse de la ville.

La manifestation a eu lieu et Englewood Cliffs a ensuite dû payer les heures supplémentaires des officiers pour aider à maintenir la paix pour l’événement.

Source: Instagram

La jeune diplômée du secondaire, âgée de 18 ans, a été surprise de voir une facture par la poste du maire Kranjac lui facturant 2 499,26 $ “pour les heures supplémentaires de police causées par [her] protestation. “Gil a dit qu’elle était” choquée quand [she] lis la lettre…[and she] s’est senti un peu méprisé parce que le ton de la lettre était condescendant », a déclaré Gil dans une interview avec WPVI-TV.

Interrogé sur le projet de loi, le maire Kranjac a déclaré que s’il respectait le droit des citoyens de se rassembler et de manifester, il pensait que Gil avait tort de confondre le logement abordable avec le mouvement Black Lives Matter.

«Comme pour tout événement parrainé par le privé qui a lieu dans l’arrondissement nécessitant la sécurité de la police, une facture a été envoyée à l’organisateur pour les heures supplémentaires de la police car il serait injuste d’exiger de nos résidents qu’ils soutiennent financièrement un événement privé.

Source: Instagram

Les membres démocrates du conseil d’Englewood Cliffs ont déclaré qu’ils pensaient que Kranjac devait des excuses à Gil, ajoutant qu’ils chercheraient finalement à annuler la facture afin que Gil n’ait pas à payer un centime. Le directeur juridique de l’Union américaine des libertés civiles du New Jersey a qualifié «l’idée d’envoyer une facture aux manifestants … choquante».

Le groupe a également tweeté: “Les gens ont le droit de parler librement. Les villes ne peuvent pas faire payer aux manifestants la police ou les assurances pour avoir exercé leurs droits constitutionnels.”

Le maire Kranjac a annulé le projet de loi, mais a déclaré que Gil n’était pas le premier individu qu’Englewood Cliffs a facturé après avoir orchestré un événement.

Source: Instagram

“… Nous nous sommes assurés de remplir et de respecter notre obligation de nous assurer qu’ils peuvent exercer leur liberté d’expression et de se réunir pacifiquement … Nous facturons toujours … la course cycliste ou course à pied ou tout autre événement, où nos policiers sont utilisés, y compris les travaux publics, les gens paient les heures supplémentaires. “

Le maire a attribué sa décision d’annuler le projet de loi après avoir consulté le Conseil d’Englewood Cliffs.

«On m’a dit que tous les événements privés nécessitant des heures supplémentaires de la police devraient être payés par les organisateurs. Cela n’a jamais été conçu comme une amende, mais plutôt comme des honoraires. J’ai étudié la question plus en détail avec mon propre avocat et j’annule par la présente le projet de loi. , sous réserve de la ratification par notre Conseil de mon action », a déclaré Kranjac. “Je veux toujours m’assurer que les droits constitutionnels de chacun sont pleinement respectés. Nous devrons ajuster les ordonnances de l’arrondissement en conséquence.”

Source: Instagram

Le maire Kranjac a également souligné qu’il était le premier maire de la ville depuis des années à s’attaquer au logement abordable à Englewood Cliffs. «Je continue de travailler au règlement des obligations de logement abordable de l’arrondissement et j’espère que ce conseil adoptera une forme ou une autre du plan de logement abordable que j’ai présenté en 2018, a-t-il dit. Le plan n’était pas sans controverse et sa juste part de drame.

J’ai contacté le maire d’Englewood Cliffs, Mario Kranjac, et il vient de répondre … à CE courriel. pic.twitter.com/FyJ6EAHV6W – ɪᴠᴀɴ ᴠᴜᴋᴏᴠɪᴄ, en ces temps incertains (@IvanVukovic) 29 août 2020

Source: Twitter

Lorsque vous devez PAYER pour votre droit de vous rassembler pacifiquement et de vous livrer à un discours politique, ce n’est plus la liberté d’expression garantie par la Constitution En d’autres termes, foutez en l’air le maire d’Englewood Cliffs Mario M. Kranjac et le chef de la police William Henkelmanhttps: //t.co/f1lV81VX3y – Eric San Juan (@ericsanjuan) 28 août 2020

Source: Twitter

Les gens ont afflué sur les réseaux sociaux pour critiquer Kranjac pour le projet de loi émis à Gil, ainsi que pour son travail précédent en tant que maire.

S’il s’agit de votre première introduction à Englewood Cliffs et à son maire Mario Kranjac, hoo boy manquez-vous l’incendie persistant de la benne à ordures sur l’Hudson. Jetons un regard abrégé sur les titres récents de la mairie de l’arrondissement … https: //t.co/mikSsHkBwJ pic.twitter.com/k8LYfuqXxj – Mike VP (@MikePettigano) 28 août 2020

Source: Twitter

Le maire s’appelle Mario Kranjac, et voici son email: mkranjac@englewoodcliffsnj.org Le numéro de téléphone de l’arrondissement est:

201-569-5252 https://t.co/XZHfx1fday – Shy Law Buff (@tydollarsighs) 29 août 2020

Source: Twitter

Certaines personnes exhortent même les autres à contacter la mairie d’Englewood Cliffs et d’autres suggèrent qu’Emily devrait commencer à faire campagne à partir de maintenant pour devenir maire de la ville.

La putain de AUDACITÉ du maire Mario M. Kranjac et pour 2k $, ce qui est si insignifiant parce que ce n’est qu’une petite putain de baisse dans le budget de la police. Newsflash aux maires et aux directeurs de la ville: BLM ne veut pas de police là-bas de toute façon! Nous nous protégeons 🤬 – Dory, comme le poisson (ils / eux) (@Dodosdoodoo) 28 août 2020

Source: Twitter

La protestation est un droit dans notre communauté. Cette jeune femme brillante – et une ancienne stagiaire stellaire dans notre bureau – défend la justice et semble être sanctionnée pour cela. La décision de punir Emily Gil devrait être annulée immédiatement. https://t.co/vkmV56a08d – Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 29 août 2020

Source: Twitter

Le mandat de Mario M. Kranjac en tant que maire se termine le 31 décembre 2023. Si Emily Gil demeure résidente d’Englewood Cliffs, j’aimerais la voir courir contre Kranjac – et commencer sa campagne MAINTENANT. Elle peut certainement frapper à toutes les portes d’ici novembre 2022. TERMINEZ-LE. https://t.co/gCmJCHSnYl – Nicole Wolverton (@nicolewolverton) 28 août 2020

Source: Twitter

Qu’est-ce que tu penses? Ce maire était-il hors de propos pour avoir émis une facture pour les heures supplémentaires de la police?

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Mustafa Gatollari'); ga ('ensemble', 'dimension9', '30/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '30/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0