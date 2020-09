Photo de Daniel Chesterton / Hors-jeu / Hors-jeu via .

John Lundstram est un joueur en demande, avec les Rangers de Steven Gerrard et West Ham United parmi les clubs qui seraient intéressés par le milieu de terrain de Sheffield United.

La Star a rapporté le mois dernier que les Rangers, West Ham et Brighton étaient tous intéressés par la signature de Lundstram des Blades lors du mercato d’été.

Le milieu de terrain de 26 ans est dans les livres de United depuis 2017 et est sans contrat aux Blades l’été prochain.

L’entraîneur de United, Chris Wilder, a donné son avis sur l’avenir de l’ancien milieu de terrain d’Oxford United.

Rangers liés à un trio de milieux de terrain de qualité – voici ce que vous devez savoir

Le Glasgow Evening Times cite Wilder comme disant à propos de Lundstram: «Il n’y a pas de problème. J’ai longuement parlé avec John en pré-saison et j’ai un joueur pleinement engagé qui enfile un maillot et veut donner le meilleur de lui-même, de ses coéquipiers et de son club de football.

«Les choses changent rapidement et il y a évidemment une offre sur la table pour John. Je pense que John veut juste continuer et jouer son football et voir ce qui se passe et je suis d’accord avec ça. Il a très bien fait pour nous l’année dernière et il doit bien jouer pour entrer dans l’équipe cette année. Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’il ne laisse pas tout là-bas quand il joue. Nous allons simplement voir comment la situation évolue et avancer.

«Nous n’avons eu aucune demande ou offre pour John. Je serais le premier à le lui dire ainsi qu’à son agent si nous l’avions fait. Le premier appel téléphonique était à John, puis à notre conseil d’administration et ils me demandaient ce que j’en pense. Mais rien ne s’est passé et il n’y a rien à signaler et John s’entraîne et essaie de faire partie de l’équipe pour lundi.

Statistiques

Selon WhoScored, Lundstram a fait 26 départs et huit matches de remplaçant en Premier League pour les Blades la saison dernière, marquant cinq buts et fournissant trois passes décisives.

Au cours de la campagne 2018-19, le milieu de terrain a fait cinq départs et cinq apparitions de remplaçant dans le Championnat des Blades, tandis qu’en 2017-2018, il a fait 21 départs et 15 apparitions de remplaçant dans la ligue, marquant trois buts et fournissant trois passes décisives dans le championnat. processus, selon WhoScored.

Séjour à Sheffield United?

Lundstram est un joueur important pour United, et il serait logique que l’Anglais continue à jouer pour les Blades.

Certes, le joueur de 26 ans est en rupture de contrat chez United l’été prochain, mais il reste encore suffisamment de temps pour parvenir à un accord sur un nouveau contrat.

