Depuis quelques semaines, le nom de Joseyn Cano sonne fortement presque à égalité avec le mannequin britannique qui est une éminence dans les réseaux sociaux, on pense que Cano a copié certaines des belles poses. Demi Rose et nous vous montrerons.

Les deux sont de grandes célébrités sur Internet, en particulier sur Instagram le modèle américain il compte environ 12 millions 600 000 adeptes, tandis que les Britanniques en ont respectivement 14 millions 500 000.

Tandis que Joselyn Cano est juste loin d’atteindre le chiffre que Demi Rose a en Instagram ce dernier continue de grandir avec la jeune femme de Guadalajara, Jalisco, Mexique, qu’ils surnomment la Kim Kardashian mexicain.

Contrairement au mannequin britannique Joselyn essaie de réduire au minimum son nombre de publications, elle en compte actuellement 272, cependant, d’après ce qui a été vu en ce que la célébrité a tendance à éliminer certaines publications, cela provoque probablement la tristesse de ses followers, car c’est le cas. vraiment une femme assez attirante.

La publication en question, dont vous pourrez profiter dans le LIEN suivant date d’il y a 124 semaines, et bien que ce soit vrai, il n’est pas courant de faire revivre cette image à coup sûr qu’elle mettra ses adeptes de bonne humeur, le beau modèle apparaît dans une sorte de baignoire, ce qui pour dire la vérité n’est pas très courant mais c’est joli.

La chose intéressante à propos de la photo n’est évidemment pas la baignoire, mais qui est à l’intérieur, Joselyn Cano profite de l’eau sans aucun vêtement, elle est légèrement surélevée et bien que son dos soit tourné, les parties les plus représentatives de son corps peuvent être distinguées.

Journée au spa … apparemment pas de vêtements autorisés », a écrit Joselyn

La photo a été prise lors d’un voyage qu’il a fait en Thaïlande, l’hôtel où il a séjourné était le Pimalai Resort & Spa, à Koh Lanta, c’est un hôtel de luxe auquel on accède au moyen d’un bateau privé, lorsque vous avez la possibilité de Profiter de ces types de lieux doit être utilisé au maximum comme l’a fait le modèle.

« Mon Dieu, j’aurais aimé être là pour une journée au spa. La perfection », « J’aimerais pouvoir y être aussi », commente-t-il dans sa publication même qui a atteint 383 000 435 likes tout au long de ces semaines.

Quant à Demi Rose, qui a un peu plus d’un millier de publications sur Instagram à plusieurs reprises, elle a partagé des photos ou des vidéos où elle montre l’un de ses plus grands attributs, dans le lien suivant vous pouvez profiter de la photo qui bien qu’elle soit plus récente que celle de Cano n’est pas le premier à télécharger ce style, mais c’est une très bonne référence.

En réalité, il n’y a pas de grande ressemblance physique entre les modèles, seulement quelques coïncidences entre les deux, le plus évident est que Demi et Joselyn sont des modèles, ils parlent espagnol bien qu’ils ne le comprennent pas très bien, ils ont tous les deux 25 ans , ce sont des célébrités sur Instagram.

Ce que les deux belles femmes diffèrent également, c’est que Joselyn fait beaucoup d’exercice, selon une vidéo qui a été partagée sur YouTube, c’est grâce aux exercices constants et à son régime alimentaire qu’elle a aujourd’hui que ce chiffre lui permet de consommer suffisamment de protéines et de glucides. Cela l’a beaucoup aidé, en plus de faire des poids.

Joselyn Cano est également connue par beaucoup comme la « Kim Kardashian Mexicana », car elle a un physique similaire à celui de la mondaine qui est une personnalité non seulement sur Instagram mais sur tous les réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute que grâce à la technologie de nos jours, nous trouvons de belles femmes dans tous les types de réseaux sociaux, mais peu comme Demi Rose et Joselyn Cano.