Le mannequin Yanet García montre ses jambes du jacuzzi | Instagram

Connue sous le nom de fille météo Yanet García, elle a partagé une vidéo sur son compte Instagram à travers ses histoires où il apparaît exhibant ses jambes dans un jacuzzi.

Yanet Garcia Il est connu pour avoir un superbe arrière, il a même été comparé au modèle britannique Demi Rose Et bien qu’elle compte un million d’adeptes, la belle mannequin mexicaine est un très bon adversaire avec qui une comparaison est faite.

L’ancienne météo girl est rapidement devenue une célébrité grâce à ses courbes, à partir du moment où elle est apparue dans des émissions parlant de la météo, en particulier dans le Programme aujourd’hui sur son compte Instagram, il a rapidement commencé à gagner plus de followers.

Cela peut vous intéresser: De son lit, Yanet García surprend les fans en short de sport

Aujourd’hui, il compte 13 millions 300 mille followers sur son compte Instagram officiel, ceux-ci continuent d’augmenter dans chacune de ses publications.

Grâce à sa routine d’exercice, sa silhouette est devenue l’une des plus enviées des médias ainsi qu’Instagram, la mannequin mexicaine est devenue coach de fitness, elle a une application dans laquelle elle peut vous donner des cours et au fil du temps se convertir votre propre corps semblable à celui de la belle Yanet.

Avec plus de 1 956 publications, la mannequin a captivé tous ceux qui la regardent avec chacune de ses publications.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Chaque fois qu’elle en a l’occasion, elle partage de formidables photographies où le protagoniste est son arrière, montrant toujours sa fierté.

Vous ne le saviez sûrement pas, mais bien que Yanet ait toujours été très maigre, elle a commenté il y a longtemps dans une interview que lorsqu’elle était beaucoup plus jeune, son arrière n’était pas si prononcé, mais que grâce à l’exercice qu’elle a commencé à faire, elle a réalisé que cette partie Son corps grandissait et se développait, ce qui est pour beaucoup aujourd’hui l’un des plus frappants sur Instagram.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Aujourd’hui, je veux vous dire … Vous n’abandonnez pas, allez-y, vous pouvez, faites confiance au processus !!! Si là où vous habitez les gymnases sont toujours fermés, trouvez un moyen de faire de l’activité physique qui vous garde motivé et concentré sur vos objectifs, a-t-il partagé sur son Instagram.

Il partage continuellement des vidéos et des routines d’exercices pour aider certaines personnes à faire de l’exercice, il a également donné quelques conseils à ses fans pour suivre certains de ses exercices, il invite également constamment ses fans à ajouter son application.

Bien que la vidéo ait été partagée dans ses histoires et que celles-ci soient supprimées après 24 heures, le Show News Instagram les a publiées afin que vous puissiez la voir autant de fois que vous le souhaitez.

Actuellement Yanet Garcia Elle vit aux Etats-Unis, elle a déménagé dans ce pays parce qu’elle voulait apprendre l’anglais, c’est là qu’elle a rencontré son partenaire amoureux actuel avec qui on l’a vue à plusieurs reprises dans ses publications.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Dans ses publications, nous avons vu des milliers de cœurs rouges dans chacune des photos et vidéos terrifiantes qu’il partage constamment, dans chacune d’elles, il imprègne sa personnalité et sa sensualité débordante, considérée comme l’une des plus grandes figures du Mexique grâce à son physique et sa personnalité qui attire toujours l’attention de ceux qui la connaissent.

Fière de sa silhouette, Yanet García revendique chaque centimètre carré de son corps, et bien qu’elle ne partage généralement pas d’instantanés où elle montre trop sa peau, elle en partage certaines où elle porte des leggings serrés qui marquent parfaitement tout en elle.

En plus d’être mannequin, présentatrice de télévision, actrice de théâtre, personnalité sur Instagram, elle est aussi une femme d’affaires, puisqu’elle a beaucoup développé sa propre App et a sûrement déjà suffisamment d’abonnés.

Lisez aussi: Yanet Garcia revient au programme Hoy, reste-t-elle pour de bon?