Reba McEntire vivait comme une reine de la campagne dans un domaine du sud à l’extérieur de Nashville, c’est exactement ce que vous imagineriez pour la superstar.

McEntire et son désormais ancien mari, Narvel Blackstock, ont vécu la belle vie dans un manoir de près de 13 000 pieds carrés appelé Starstruck Farms au Liban, au Tennessee, jusqu’à la dissolution de leur mariage en 2015. La propriété tentaculaire comprenait 83 acres et des vues spectaculaires de Old Hickory Lake, et McEntire a inscrit l’endroit pour 7,9 millions de dollars avant de finalement vendre la propriété pour 5 millions de dollars en 2017. Le Nashville Business Journal a rapporté la vente de la propriété.

Les équipements du domaine de luxe comprenaient sept chambres et salles de bains, un garage construit pour huit voitures et une grange avec cinq stalles. L’établissement disposait également d’une installation équestre complète avec 16 stalles, ainsi que d’une piscine, d’un court de tennis, d’une maison d’hôtes, d’un bain à remous, d’un spa, d’un ascenseur et plus encore.

La maison a été construite en 1990, selon Zillow. L’homme d’affaires de Nashville, Deron Lichte, a acheté la maison à McEntire, et il l’a convertie en un espace événementiel haut de gamme appelé le domaine à Cherokee Dock. L’espace comprend désormais sept chambres à thème pour rendre hommage à McEntire, Patsy Cline, Willie Nelson, Garth Brooks, Dolly Parton, Loretta Lynn et Johnny Cash.

Faites défiler ci-dessous pour voir des photos de l’ancienne résidence de McEntire, et faites défiler ci-dessous pour voir à quoi elle ressemble aujourd’hui.

Découvrez le spectaculaire manoir sud de Reba McEntire:

Voici à quoi ressemble la vieille maison de Reba aujourd’hui: