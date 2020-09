Le marché des projets asiatiques du festival du film de Busan se tiendra en ligne cette année du 12 au 14 octobre. Quelque 22 projets de toute l’Asie se disputeront des fonds de production pendant le marché.

Il s’agit notamment de «Love Life» du cinéaste japonais Koji Fukada qui a remporté le prix du jury Un Certain Regard à Cannes en 2016 pour «Harmonium», et «A Burning Question» du Bangladesh Mostofa Sarwar Farooki, qui a fermé Busan en 2012 avec «Télévision». “

Parmi les autres sélections, citons «Tick It» du réalisateur vietnamien Tran Thanh Huy, qui a remporté le prix New Currents de Busan en 2019 pour «Rom», et «A River in the Mirror», de Tashi Gyeltshen, lauréat du FIPRESCI International Critics ‘Award 2018 pour « Le phallus rouge.

Des Philippines, Sheron Dayoc, lauréat du Mecenat Award de Busan en 2016 avec «The Crescent Rising», participera au marché avec «6th Finger». Du Kazakhstan, Elzat Eskendir, qui a remporté le prix Sonje de Busan la même année pour «Hors saison», présentera «Abel».

De Chine, Wei Shujun, lauréat de Cannes pour le court métrage «The Border», présentera «Ripple of Life». Premier gagnant de la jeunesse, Qu Youjia présentera «Lava».

Le marché compte six projets coréens cette année. Kim Seungwoo, directeur du titre de Toronto 2019 «Bring Me Home», a un nouveau projet «The Survivor», et le réalisateur Ahn Jaehuun, lauréat de la distinction du jury Contrechamp du Festival international du film d’animation d’Annecy 2020 pour «The Shaman Sorceress», va présente son projet d’animation «A Thousand Years Together». «Nowhere To Hide» de Lee Myungse, «A Bite of the Cosmos» de Shin Dongseok, «Flowers of Mold» de Shim Hyejung et «A Taegueki Boy» du réalisateur Jeong Heejae figurent également parmi les sélections.

C’est la 23e année du marché asiatique des projets, initialement connu sous le nom de plan de promotion de Pusan. Depuis sa création en 1998, le marché a présenté 585 projets, dont plus de 250 transformés en longs métrages achevés.

Le festival lui-même se déroulera du 7 au 16 octobre devant un public en direct, mais avec peu d’invités étrangers.