Le marché du Festival du film de Venise démarre précédé d’une vague d’activité, plusieurs accords importants ayant déjà été annoncés lors du premier lieu physique au monde pour faire des affaires après le verrouillage.

Bien que plus petit que dans les éditions précédentes, l’événement – connu sous le nom de Venice Production Bridge – a plus de 800 acheteurs, vendeurs, producteurs et financiers accrédités pour la plupart européens. Plus 150 autres se sont inscrits pour son aspect en ligne. Environ 400 réunions physiques ont déjà été réservées via le service de réseautage du marché. C’est symbolique d’un redémarrage.

«Notre entreprise se réunit; c’est d’abord le réseautage », déclare Pascal Diot, directeur de VPB. «Surtout pour les producteurs», ajoute-t-il. «Ils ont besoin de rencontrer des gens, ce n’est tout simplement pas la même chose qu’une conversation Zoom ou Skype.»

Pendant ce temps, les annonces de vente des titres de Venise ont été lancées. Sony Pictures Classics a acquis les droits mondiaux du document de Salvatore Ferragamo de Luca Guadagnino «Salvatore: Shoemaker of Dreams», avant sa première; L’ouverture du festival «Lacci», de l’Italien Daniele Luchetti (photo), a été vendue dans plusieurs territoires par la France MK2; et Beta Cinema a marqué une série de ventes sur “Nowhere Special” du réalisateur britannique Umberto Pasolini (“The Full Monty”), qui sera projeté le 10 septembre.

La prolifération des ventes post-pandémique est due au fait qu’il y a «moins de grands films américains, donc les titres européens ont plus d’opportunités», dit Diot. En outre, il y a simplement plus de titres disponibles, car avant les éditions précédentes de Venise, une plus grande partie de la gamme était pré-vendue.

Après avoir officiellement commencé jeudi avec une présentation des projets de réalité virtuelle en cours de lancement, le marché de Venise enchaînera vendredi avec une journée consacrée à la VOD et une table ronde sur la promotion de la reprise de l’industrie cinématographique européenne organisée par le programme européen Creative Europe MEDIA avec des orateurs, dont le PDG de Beta Film Jan Mojto, Mario Gianani, chef de la société italienne Wildside, propriété de Fremantle, et Laurence Herzberg, chef de Series Mania.

Les principaux distributeurs / exposants européens tels que Curzon, Pathe, MK2 sont présents. Et des sociétés de vente telles que The Match Factory, Celluloid Dreams, Charades et bien d’autres, sont sur le Lido. Il existe également un solide contingent de producteurs et financiers européens cherchant à faire des coproductions. Par rapport à l’année dernière, l’un des composants manquants sont les cadres des grands streamers tels que Netflix et Amazon, bien que les cadres du streamer spécialisé MUBI aient fait le voyage.

Comme le souligne Diot, avec l’industrie de Toronto entièrement en ligne, l’AFM a également basculé en ligne, et d’autres événements sont en jeu, Venise pourrait finir d’être le seul marché du film sur place et en personne pour le reste de cette année, après Berlin en février. .

Il y a donc fort à parier que ceux qui fréquentent le marché de Venise en profiteront au maximum.