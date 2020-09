Le mari de la créatrice de bijoux Riddhima Kapoor Sahni, l’homme d’affaires Bharat Sahni, semble être extrêmement enthousiasmé par son 40e anniversaire. Elle a un an de plus mardi et il compte à rebours sur Instagram avec des photos de retour inestimables.

Un jour avant le grand jour de Riddhima, Bharat a partagé avec elle une photo de ce qui semble provenir de l’une de leurs réceptions de mariage. «Compte à rebours jusqu’à 40! #FabAtForty @riddhimakapoorsahniofficial », il l’a légendé. Elle est magnifique dans un lehenga orange, avec mehendi sur ses mains, alors qu’il est vu habillé d’un sherwani bleu.

Cinq jours avant l’anniversaire de Riddhima, Bharat a partagé un portrait de famille de ce qui ressemblait à une célébration précoce organisée par sa cousine, Nitasha Nanda. «Merci Tashu. Les aliments n’ont jamais été meilleurs! #Countdown #to #Ridds #Birthday # Big40 », a-t-il écrit.

La photo présentait Riddhima, Bharat, leur fille Samara, Neetu Kapoor, Nitasha, Armaan Jain, Anissa Malhotra, Reema Jain, Randhir Kapoor et d’autres.

Riddhima a rencontré Bharat pendant ses études à Londres. Ils se sont mariés en 2006, après quatre ans de vie commune. Ils ont une fille nommée Samara.

Lire aussi | Swara Bhasker dit qu’elle est fatiguée d’être qualifiée de franc: “ Je mens toujours aux gens lors des projections de films ”

En dépit d’être la fille des acteurs Rishi Kapoor et Neetu, Riddhima n’a jamais été encline à une carrière cinématographique. Contrairement à son frère Ranbir Kapoor, elle a choisi de rester à l’écart des projecteurs.

Dans une interview accordée au Hindustan Times en 2018, Riddhima avait déclaré que sa famille ne l’avait jamais poussée à suivre leurs traces. «Je n’étais pas intéressé. Je suis très vieux maintenant, mais même quand j’en avais la chance, j’étais toujours enclin à mon côté créatif, et mode, bijoux, etc. Mes parents ne m’ont jamais fait pression (pour devenir acteur), ils ont toujours soutenu ce que je voulais faire , que ce soit pour se lancer dans le secteur de la mode ou se marier à Delhi en dépit d’être une fille de Mumbai. J’ai la chance que mon mari me soutienne aussi », a-t-elle dit, expliquant pourquoi elle n’est pas devenue actrice.

Suivez @htshowbiz pour en savoir plus