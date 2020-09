Un film Netflix intitulé Puppy Murder peut-il vraiment être réel? Le projet présumé a attiré l’attention sur les réseaux sociaux et nous sommes ici pour l’expliquer.

Quels sont vos films et émissions de télévision préférés en 2020?

Nous imaginons que vous avez une liste assez longue compte tenu du verrouillage des personnes à l’intérieur pour la plupart.

Encore une fois, nous parions également qu’un certain nombre de titres sont une gracieuseté de Netflix!

Le service de streaming populaire a dévoilé des séries comme Tiger King et White Lines plus tôt cette année, tout en gardant les cinéphiles satisfaits de I’m Thinking of Ending Things, Uncut Gems, Da 5 Bloods, The Old Guard et plus encore.

Cependant, tout le monde n’a pas eu de belles choses à dire sur Netflix cette année.

La sortie du film français 2020 Cuties a été entourée de controverse et Deadline rapporte que sa réalisatrice – Maïmouna Doucouré – a même reçu des menaces de mort.

Maintenant, l’attention s’est tournée vers un film mystérieux appelé Assassiner Puppy. Expliquons-nous…

Photo par Olly Curtis / Future via .

Netflix: Le meurtre de chiot est-il réel?

Non, Puppy Murder n’est pas réel. Les nouvelles du faux film proviennent d’un site Web satirique appelé The Babylon Bee.

L’article satirique peut essentiellement être lu comme un commentaire ironique et une réponse au film Cuties.

Cet étrange article de The Babylon Bee évoque essentiellement un faux film documentaire qui, selon eux, «ne représente que deux heures de meurtres brutaux de chiots à l’écran, envoyant un message puissant au spectateur sur la gravité du meurtre de chiots.

L’article indique sans doute très clairement que c’est une blague, en particulier avec certains détails: «… la scène culminante inspirante où un chiot est laissé tomber dans un volcan…»

Ils incluent également la perspective fictive de la réalisatrice du film, Amélie Le’Charpentier: «J’ai pensé à faire un documentaire où je n’ai pas réellement assassiné des chiots pour faire valoir ce point, mais ce n’était tout simplement pas assez puissant.

Twitter est tout dessus

Comme vous vous en doutez, un certain nombre d’opinions ont fait surface sur le projet sur Twitter et certains ont immédiatement supposé que le film était réel.

Heureusement, certains sont intervenus pour clarifier et dissiper toute confusion:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Gens. Gens. @netflix n’a * pas * une émission intitulée «Puppy Murder». Cher Seigneur. – John C. Weaver (@docweaves) 14 septembre 2020

Dans d’autres nouvelles, qui est Florence Mueller?