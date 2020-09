Mexico.- Aujourd’hui, l’industrie du tabac mise sur une transformation pour créer un avenir sans fumée; Cependant, conscients qu’il s’agit d’une tâche ardue et compliquée, ils recherchent progressivement des produits alternatifs pour remplacer les cigarettes traditionnelles dans le monde au profit de la santé publique.

Actuellement, l’une des options sur le marché sont les appareils à tabac chauffés, tels que l’IQOS de Philip Morris International (PMI), un produit qui, bien que non sans risque, est une alternative pour continuer à fumer de manière conventionnelle, car Ils représentent moins d’impact pour les fumeurs en réduisant considérablement l’exposition aux produits chimiques toxiques contenus dans la fumée.

Suite à la reconnaissance par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de votre appareil en tant que produit à «risque modifié», plusieurs pays pourraient adopter ces nouvelles technologies qui profitent à des milliards de dollars des fumeurs qui existent dans le monde et, accessoirement, protègent les mineurs et les non-fumeurs.

Cependant, au Mexique, l’importation de chauffe-tabac et de vaporisateurs est actuellement interdite par un décret présidentiel du 19 février de cette année.

Bien que la tâche de le réglementer soit compliquée, des entreprises comme PMI s’appuient sur des preuves scientifiques en santé publique pour rechercher un dialogue ouvert et transparent avec les autorités (la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires, principalement), et accélérer le lois et la vente de ce type d’appareil est approuvée pour les 15 millions de fumeurs adultes du pays.

« Notre position pour approcher l’autorité mexicaine est l’ouverture, c’est le dialogue et la transparence, c’est une invitation au jugement lors de l’évaluation des preuves scientifiques disponibles », a déclaré Catalina Betancourt, vice-présidente lors d’une conférence de presse. des affaires extérieures de Philip Morris México.

«Bien que IQOS soit un nouveau produit pour les autorités sanitaires mexicaines, nouveau du point de vue réglementaire, il mérite une attention particulière pour comprendre quel est le cadre réglementaire pour une alternative qui n’est ni une cigarette ni une cigarette électronique et qui, par conséquent , cela peut devenir une option de réduction des risques et des méfaits. Nous voulons être les leaders de l’industrie du tabac que nous promouvons cette transformation au Mexique », a-t-il ajouté.

Dans d’autres pays, conscients qu’il ne s’agit pas «d’interdire pour interdire» et que la meilleure option pour ceux qui fument est d’arrêter et que ceux qui ne le font pas ne doivent jamais commencer, ils ont changé leurs politiques pour céder la place à des alternatives qui ont moins d’impact. pour les consommateurs.

Royaume-Uni; l’Union européenne, le Canada et les États-Unis ont intégré des stratégies, des politiques et des plans d’action qui soutiennent la consommation de produits sans fumée. Le cas de la Nouvelle-Zélande est un exemple de réglementation stricte (interdit la vente de produits aux personnes de moins de 18 ans; interdit la publicité des produits, entre autres) mais basée sur les caractéristiques et les preuves de chaque produit.

Philip Morris commercialise son chauffe-tabac IQOS au Mexique depuis 2019. IQOS n’est pas une cigarette électronique, mais un appareil qui chauffe le tabac au lieu de le brûler et élimine la fumée.

«IQOS et une cigarette sont deux choses différentes, basées principalement sur l’absence de combustion; Il est prouvé par la science que les substances générées par la combustion de la biomasse, toute fumée de biomasse inhalée par une personne, sont toxiques et cancérigènes. L’inhalation de fumée de combustion est ce qui cause des dommages », a déclaré Andrea Constantini, chef des affaires scientifiques pour l’Amérique latine et le Canada à PMI.

« Une exposition plus faible à ces substances très probablement, comme l’a dit la FDA, pourrait à l’avenir nous montrer moins de développement de maladies et une mortalité plus faible associée à la consommation de nicotine grâce à des alternatives sans combustion », a-t-il souligné.

