Susanna Griso revient aux matins d’Antena 3. Le journaliste revient mardi prochain, le 1er septembre, avec la première de la nouvelle saison de «Public Mirror». Le magazine du matin revient avec sa quinzième saison et il le fait image, sections et contenu de premier plan, tout en maintenant son engagement ferme envers l’information, les nouvelles et le direct. De cette façon, l’espace commencera par la section ‘Un café avec Susanna’ dans lequel le journaliste, avec les analystes et experts du programme, disséquera l’actualité politique, sociale et économique de notre pays et du reste du monde.

Fran Rivera

‘A3 Verifica’ avec Patricia Escalona

D’autre part, tout au long de la matinée, l’espace, qui sera désormais co-animé par Lorena García, se connectera avec une grande équipe de journalistes répartis par les lieux où se déroule l’actualité det qui sera coordonné par le journaliste Óscar Castellanos. Avec eux, nous essaierons d’accéder aux informations et de donner une voix aux citoyens, bien que cette fois-ci, ils disposeront d’un autre outil important pour avoir une grande présence dans le format et c’est les téléspectateurs pourront soumettre des images auto-enregistrées soulignant leurs problèmes et ils pourront également envoyer des questions aux invités interviewés par Griso et García dans le cadre du programme. En même temps, et également dans le champ d’information, l’espace aura sa propre section de vérification, ‘A3 Verifica’ dirigé par Patricia Escalona, ​​experte en ‘fake news’ sur le site Web d’Antena 3 Noticias.

Donc ce sera ‘+ Mirror’

À partir de 11h00, le ‘+ Espejo’ commencera, à quel moment l’espace prendra un ton plus détendu et avec un contenu d’intérêt citoyen. De cette façon, les tableaux de consommation (avec Patricia Suárez, Joaquín Moeckel ou Ileana Izverniceanu), d’épargne (Lupina Iturriaga), de santé (avec José Carlos Fuertes, Salvador Casado et Guillermo Martín Melgar), de nourriture (Miguel Ángel Moyano), Bolsa (Francisca Serrano) et Target Bienestar (Mónica Martínez), « La chaîne de solidarité » sortira avec Diego Revuelta, qui apportera également les images les plus impressionnantes des réseaux sociaux et donnera plus de poids à Fran Rivera, qui dirigera la section « Rivera et ses amis » dans lequel il interviewera de manière détendue des personnes célèbres.

Nouvelle table d’écrivains

D’un autre côté, l’espace Atresmedia pariera également sur une table mettant en vedette les meilleurs écrivains espagnols (Lorenzo Silva, Luz Gabás, Espido Freire, Manuel Vilas ou Javier Sierra, entre autres) pour analyser l’actualité et « El laberinto » sera récupéré dans un nouvel ensemble dans lequel ses collaborateurs s’adapteront à toutes les affaires courantes, à préoccupations de la rue et les nouvelles les plus pertinentes de la matinée.