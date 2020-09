Le mode vacances arrive sur WhatsApp, nous expliquons comment l’utiliser | Pixabay

Il mode vacances de l’application WhatsApp a réapparu dans la version 2.20.199.8. de la version bêta pour Android mais avec quelques modifications et si vous ne connaissez pas cette fonction ici, nous vous expliquerons pourquoi cela fonctionne.

Est fonction qui est revenu sur WhatsApp était en test l’année dernière, mais en février, il a été retiré de la version de test.

Il est à noter que cette fonction n’est pas encore dans la version bêta de l’application Android, mais elle sera disponible très prochainement.

Cela peut vous intéresser: 4 astuces WhatsApp pour que personne ne lise vos conversations

Cela est apparu comme une variante du mode silencieux d’Android, bien qu’il travaillait également à son arrivée sur iOS.

Lorsqu’elles sont activées à partir du menu Paramètres des notifications, les conversations archivées après que l’utilisateur les a désactivées resteront archivées même si elles reçoivent de nouveaux messages.

Ce mode a commencé à s’appeler « Ignorer les discussions archivées », mais en février de cette année. Le portail Wabetainfo a découvert qu’il avait été retiré du développement de nouvelles fonctionnalités pour le service de messagerie instantanée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, ce mercredi, cette fonctionnalité a réapparu dans la version 2.20.199.8. de la version bêta pour Android, avec des modifications.

Le mode vacances est apprécié en ce sens que si l’option de notification des messages entrants dans les discussions archivées est désactivée, ils resteront archivés. Le second est une extension du mode vacances.

Il ne fait aucun doute que l’une des meilleures fonctions est d’archiver le chat, car cela vous permet de masquer une conversation de l’onglet conversations et d’y accéder à nouveau quand vous le souhaitez, permettant à l’application d’organiser les conversations avec vos contacts comme vous le souhaitez.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

De plus, c’est une façon douce d’ignorer quelqu’un sans avoir à se rendre au point de verrouillage à coup sûr.

Mais il y a un petit problème car lors de la réception d’un nouveau message dans ce chat particulier que vous aviez archivé, la conversation quitterait l’archive et reviendrait à la liste des conversations

Le problème était que lorsque vous receviez un nouveau message dans cette discussion en particulier que vous aviez archivée, la conversation quittait l’archive et revenait à la liste des conversations actives, donc si vous vouliez le supprimer, vous deviez l’archiver à nouveau.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Une fois que vous avez la fonction disponible dans votre WhatsAppVous verrez que les conversations archivées passeront en haut de la liste des conversations sous le même titre: Discussions archivées.

Si vous touchez cette option, vous pourrez entrer et voir toutes les conversations répertoriées que vous avez décidé d’archiver, ainsi qu’un autre onglet appelé Notifications.

Ici, vous avez 2 options différentes:

Notifier les nouveaux messages: activé par défaut pour que vous sachiez qui vous écrit, même si vous l’avez archivé. Si vous décidez de désactiver cette fonctionnalité, vous activerez le mode vacances, de sorte que les conversations archivées continueront à rester dans l’archive lorsque de nouveaux messages arriveront et vous ne le saurez pas.

Masquer automatiquement les conversations inactives – Ceci est une extension du mode vacances. Lorsqu’elle est activée, si une conversation date de plus de 6 mois, elle sera automatiquement archivée.

Vous pouvez également lire: Astuce WhatsApp pour voir l’état à l’insu de vos contacts

Si vous souhaitez essayer le mode Vacances, vous pouvez devenir bêta-testeur et il vous suffit de vous rendre sur le Google Play Store pour trouver la version d’essai. WhatsApp La bêta est le champ de test de l’application dans lequel toutes les fonctions et nouvelles fonctionnalités à venir sont testées, et il faut donc être prudent car comme ce sont des versions bêta, elles contiennent des erreurs, des bogues et des échecs qui doivent être décrits avant ils sont officiellement disponibles pour la version standard de l’application.

Il y a donc quelques risques en termes de bugs et que ce soient des versions instables, mais en retour les tests avant les autres.

La meilleure chose à faire est que le processus est réversible, et si vous ne voulez pas continuer à utiliser WhatsApp Beta, désinstallez simplement, accédez au Play Store et installez l’application WhatsApp standard.