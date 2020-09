Le Museo de los Tigres del Norte rendra justice à Mocorito et sera terminé d’ici la fin de l’année

▲ Les musiciens Jorge et Raúl Hernández, lors d’une représentation à l’Auditorium National en 2015. Photo Medios y Media

Irene Sanchez

Correspondant

Journal La Jornada

Mardi 15 septembre 2020, p. 7

Mazatlán, Sinaloa., Pour faire exploser l’activité touristique et diversifier l’offre culturelle, dans l’entité le Musée de Los Tigres del Norte est construit, dans la ville magique de Mocorito, d’où ils proviennent, qui sera achevé cette année, en plus de la construction de la Maison de la Culture, a rapporté le gouverneur Quirino Ordaz Coppel.

Le président a affirmé qu’avec la construction du Musée de Los Tigres del Norte il s’agit de rendre honneur et justice à ce lieu, considéré comme l’Athènes de Sinaloa, et avec celui de la Maison de la Culture, on cherche qu’il y ait plus d’attractions touristiques pour que visitez des villes comme Mocorito, situées au nord de l’État.

Il a reconnu que les visiteurs ne recherchent pas seulement le soleil et les plages, c’est pourquoi le gouvernement promeut des œuvres où l’offre de l’État est plus diversifiée, comme la gastronomie, la culture et les expressions coloniales, parmi lesquelles des villes comme El Fuerte, en plus du train. touristique El Chepe.

Le président a effectué une visite de supervision des travaux du musée des Tigres del Norte, qui est achevé à 80% et qui sera achevé d’ici la fin de cette année.

Le lieu disposera de salles pour des expositions permanentes et de trois expositions temporaires, ainsi que d’une bibliothèque musicale dans laquelle l’histoire du groupe norteño sera exposée, depuis sa création, lorsqu’ils ont organisé des fêtes dans leur ranch Rosa Morada, il y a 50 ans.

Le gouverneur a expliqué que 10 millions de pesos sont investis dans la Maison de la Culture et enregistre une avance de 75%, qui comprend le sauvetage d’un bâtiment abandonné, qui sera équipé d’une coque acoustique. Pedro Sánchez, directeur de l’Institut municipal de la culture, a précisé que la Maison de la culture disposera de salles d’exposition avec l’histoire de personnages tels que des révolutionnaires, des écrivains, des politiciens et des poètes, tels que Rafael et Eustaquio Buelna et Agustina Ramírez, originaires de Mocorito.