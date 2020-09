À la suite de l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, l’avenir de la Extraterrestre la franchise de films est très en suspens. Mais Ridley Scott, le réalisateur qui a lancé le tout avec son classique de 1979 et qui est revenu plus tard pour diriger à la fois Prometheus et Alien: Covenant, confirme les rumeurs selon lesquelles un nouveau film est en préparation. Mais selon Scott, il est «douteux» que ce nouveau film Alien (s’il devait jamais se concrétiser) continuera l’histoire de Prométhée et Covenant. On dirait que nous allons de l’avant et devrions dire au revoir à David l’androïde.

Ridley Scott est de retour dans l’actualité en tant que cinéaste derrière la nouvelle série HBO Max Raised By Wolves, qui est la première série télévisée américaine qu’il ait jamais réalisée. Scott s’est entretenu avec Forbes lors des tournées publicitaires de la nouvelle émission, et l’intervieweur l’a interrogé sur le nouveau film Alien qui a fait l’objet de discussions dans la presse. Scott confirme qu’il est effectivement en développement, mais il n’est pas encore sûr de la forme qu’il prendra.

«C’est en cours», a-t-il déclaré à propos du nouveau film. «Nous avons emprunté une voie pour essayer de réinventer la roue avec Prometheus et Covenant. Que nous y retournions ou non directement est douteux car Prométhée l’a très bien réveillé. Mais vous savez, vous posez des questions fondamentales comme: «Est-ce que l’Alien lui-même, le facehugger, le chestburster, sont tous à bout de souffle? Devez-vous repenser tout cela et utiliser simplement le mot «franchise»? »C’est toujours la question fondamentale.»

Alien: Covenant a gagné 240 millions de dollars dans le monde sur un budget de 97 millions de dollars lors de sa sortie en 2017, mais c’est aussi un film profondément étrange qui n’est certainement pas exactement le genre de chose que vous attendez des seigneurs de Disney pour les familles. (J’ai l’impression que les dirigeants de Disney auraient une crise cardiaque s’ils voyaient cette scène dans les quotidiens de l’un de leurs films pendant la production.) Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne seraient pas intéressés à continuer l’histoire de Scott sur Michael FassbenderDavid et la quête des origines de l’humanité. Étant donné que la gestion de la marque est le nom du jeu à la maison de la souris, il est logique qu’ils veuillent soit ramener Sigourney WeaverEllen Ripley pour un dernier tour (bien que cela ne semble pas probable, d’après ses récents commentaires) ou s’appuie simplement sur le nom familier d’Alien pour repartir à neuf avec un scénario plus approuvé par Disney.

La question est: est-ce que quelqu’un voudra voir cela? Prometheus et Covenant sont des films étranges, mais au moins ils explorent clairement les intérêts personnels d’un réalisateur. Le danger de poncer tous les bords de ce qui rend ces films intéressants est que Disney pourrait, ironiquement, prendre l’une de ses propriétés nouvellement acquises les plus populaires et l’écraser directement dans le sol.

