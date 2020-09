« Alien » saga aura un nouveau film dit Ridley Scott | .

Une excellente nouvelle sur la saga Alien est celle partagée par Ridley Scott, le manager de la films de ladite saga, car elle a confirmé qu’il y aura un nouveau film sur l’extraterrestre, mais ce sera indépendant.

Pendant quelques mois, l’avenir de Extraterrestre, cependant après avoir déclaré Ridley Scott Le fait que le nouveau film soit en cours a donné de l’espoir aux fans de ce film qui ont tant apprécié pendant des années.

Peut-être le seul problème qui pourrait être de la part des utilisateurs est que le nouveau film sera indépendant des deux derniers films: Prometheus et Alien: Covenant, qui ont été formés en 2012 et 2017 respectivement.

Cela peut vous intéresser: les acrobaties risquent la vie de Tom Cruise dans Mission Impossible

C’est à travers une interview avec le magazine Forbes qu’il a commenté « C’est en cours », donc ce sera un film différent qui n’aura rien à voir avec les univers qui ont travaillé avec les derniers films.

« Que nous y retournions ou non directement est douteux parce que Prométhée l’a très bien ressuscité. Mais nous nous posons des questions fondamentales telles que ‘Est-ce que l’Alien lui-même est à court de forces?’ » Il avança. «Devez-vous repenser tout cela et utiliser le mot pour franchise?»

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Selon ce qui a été discuté dans l’interview, ce n’est pas la première fois que le cinéaste britannique parle de la critique d’Alien en tant que franchise, car il affirme qu’il y a encore beaucoup de matériel à développer, mais qu’il voit la nécessité de le faire évoluer.

«Ce que j’ai toujours pensé lorsque je faisais le premier film, c’était pourquoi une créature comme celle-ci serait créée et pourquoi voyageait-elle sur un navire de guerre, qui transportait une cargaison de ces œufs.

De ce scoop, l’idée a toujours été soulevée de savoir pourquoi cette créature était dans un nabe de guerre et quel était le but des œufs, il y a trois questions qu’elle doit probablement développer: qui, pourquoi et dans quel but.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comment te souviendras-tu du premier film de Extraterrestre Il est sorti il ​​y a 41 ans, le protagoniste principal était Sigourney Weaver en 1979, l’actrice a eu l’opportunité de participer à des films ultérieurs dits dirigés par des titres: Alien: The Return, Alien 3 et Alien: Resurrection.

S’en est suivi une excellente idée de la franchise (comme beaucoup d’autres, par exemple Star Wars) qui a décidé d’expliquer le début de la saga, en plus de faire également une combinaison avec une autre saga bien connue de l’époque, Predator lui-même qui a réussi à devenir un phénomène parce que deux livraisons ont été effectuées ayant comme « protagonistes » Depreador et Alien.

Plus tard, c’est Scott lui-même qui après 33 ans d’avoir sorti le premier film a repris les rênes de la saga en lançant Prometheus une préquelle qui a été créée en 2012, ce projet était assez ambitieux jusqu’au dernier film suivi par Alien: Covenant à nouveau avec Michael Fassbender.

Pour les fans de la saga, vous voudrez peut-être connaître l’ordre chronologique dans lequel vous devriez voir les films car il existe plusieurs préquelles.

1987 Prédateur

Predator 2, de l’année 1990 (Alien se mêle à ces films)

Alien vs Predator de l’année 2004

Prometeus sorti en 2012

Alien: Covenant (dernier film de 2017)

Alien de l’année 1979

Aliens de l’année 1986

Aliens 3 sorti en 1992

Alien Resurrection de 1997

Bien que cela n’ait rien à voir avec ces films, ce sera sûrement un projet spectaculaire, d’autant plus lorsque la technologie nous donnera la possibilité d’avoir de meilleurs effets spéciaux ainsi que des créations.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Grâce au fait que nous avons actuellement de grandes avancées non seulement dans la technologie, mais dans les techniques de maquillage et autres, c’est sûrement pourquoi certains fans d’Alien sont ravis d’apprendre plus de détails sur le film et les avancées.

Le simple fait d’imaginer à quoi s’attendre avec Alien provoque sûrement la peau de ceux qui se considèrent comme des admirateurs « désossés » (une expression utilisée pour désigner être extrêmement admirateurs).

Lire aussi: Jennifer Lawrence est comparée à Anna Kournikova, elles ressemblent à des jumeaux