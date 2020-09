Tom HollandLe nouveau film de The Devil All The Time a été un énorme succès jusqu’à présent auprès des critiques et des fans. Le film a dominé Netflix toute la semaine, se classant systématiquement parmi les dix éléments les plus regardés sur le service de streaming.

Cela termine un beau mois pour l’acteur Spider-Man: loin de chez soi, dont le long métrage The Impossible a également trouvé son chemin sur la liste susmentionnée il y a quelques jours. Une fois que les téléspectateurs ont eu un aperçu des capacités d’acteur du joueur de 24 ans, ils ne pouvaient apparemment pas en avoir assez. Il n’est pas exagéré de dire que Holland est actuellement l’un des artistes les plus populaires sur Netflix.

The Devil All The Time met en lumière de nombreux talents de haut niveau, y compris (mais sans s’y limiter) Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan et plus encore. Même avec tous ces noms extrêmement respectés éblouissants dans le film, les gens sur les réseaux sociaux ne peuvent s’empêcher de parler de la représentation époustouflante de Holland du protagoniste assiégé.

Le scénario est centré sur un vétéran nommé Arvin Russell, qui retourne dans sa ville rurale de l’Ohio après la Seconde Guerre mondiale. Là, il découvre de nombreux personnages sinistres qui cherchent à s’en prendre à lui et à sa famille. Afin de tenir les forces perverses à distance, le jeune homme prend des mesures extraordinaires qui mènent au chaos et à l’effusion de sang.

Holland lui-même a déclaré que le rôle «était une étape considérable» pour lui. Bien que les fans soient surtout habitués à le voir se balancer et faire des blagues en tant que Peter Parker, ce tournant dramatique a certainement ouvert de nombreux yeux sur la polyvalence de l’acteur britannique à l’écran. Il n’est pas difficile de l’imaginer dans la conversation sur les Oscars pour ce film ou peut-être un autre plus tard dans sa carrière.

