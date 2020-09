Le mandalorien la saison 2 débarque officiellement le 30 octobre et j’ai hâte. Les attentes sont énormes après que la première saison l’a fait sortir du parc en tant que meilleur projet Star Wars en direct que nous ayons vu depuis des lustres. Mieux encore, le tournage de la deuxième série s’est terminé juste avant le verrouillage du COVID-19, ce qui signifie que contrairement à de nombreux autres programmes Disney +, il n’y aura aucun retard.

Maintenant, pour nous exciter un peu plus, Hal Hickel, directeur de l’animation d’ILM, a partagé un nouveau logo interne pour la deuxième saison, qui présente l’adorable gremlin de l’espace préféré de tout le monde, Baby Yoda, qui deviendra sans aucun doute le centre d’un blitz marketing. les fêtes de fin d’année (Disney n’abandonnera certainement pas deux fois la balle sur la marchandise).

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à attendre dans The Mandalorian saison 2. Premièrement, nous allons faire en sorte que Moff Gideon de Giancarlo Esposito brandisse le sabre noir, en plus de Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano, Terminator et Aliens star Michael Biehn en tant que mystérieux chasseur de primes et – le plus excitant de tous – Temuera Morrison se fraye un chemin hors du Sarlacc et dans l’armure de Boba Fett.

Au-delà de tout cela, je m’investis pour voir comment la relation improbable du couple se développe et comment les pouvoirs parfois effrayants de la Force de Baby Yoda continueront d’évoluer. Je suis également très enthousiaste pour les stars invitées, même si j’espère qu’elles ne distraient pas trop le parcours principal des prospects.

Dans tous les cas, avec tout comme prévu et la date de sortie confirmée, peut-il vraiment s’écouler trop longtemps avant que la remorque n’atterrisse? Probablement pas, étant donné que Le mandalorien la saison 2 sera diffusée sur Disney + le 30 octobre, mais pour l’instant, nous ne savons pas quand nous aurons le premier aperçu.