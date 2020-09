Le réalisateur David Lynch Dune est l’une des bombes au box-office les plus célèbres de l’histoire d’Hollywood. Le cinéaste éclectique derrière des films comme Mulholland Dr et Blue Velvet n’avait pas la version finale de son adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Frank Herbert de 1965, et Lynch a même fait retirer son nom d’une version qui a ensuite été éditée pour la télévision. Voir le film se transformer en quelque chose hors de son contrôle était clairement une expérience douloureuse pour lui, mais la version finie n’était pas une perte totale – en fait, le nouveau réalisateur de Dune Denis Villeneuve pense que l’adaptation de Lynch est plutôt bonne.

Denis Villeneuve, le cinéaste derrière Blade Runner 2049, Prisoners, Arrival et Sicario, est sur le point de lancer une nouvelle version du classique de science-fiction d’Herbert sur le monde plus tard cette année. (La première bande-annonce fait ses débuts le 9 septembre, alors assurez-vous de revenir ici pour le vérifier.) S’adressant à Empire Magazine, qui a maintenant une nouvelle édition centrée sur Dune, Villeneuve a expliqué qu’il aimait plus Dune de David Lynch que Lynch lui-même. Est-ce que.

«Je suis un grand fan de David Lynch, il est le maître», a-t-il déclaré. « Quand j’ai vu [Lynch]S Dune Je me souviens avoir été excité, mais son point de vue… il y a des parties que j’aime et d’autres avec lesquels je suis moins à l’aise. Alors c’est comme si je me souviens d’être à moitié satisfait. C’est pourquoi je me suis dit: «Il y a encore un film à faire sur ce livre, juste une sensibilité différente.» »

L’évaluation du «verre à moitié plein» de Villeneuve semble largement s’aligner sur le consensus critique sur Lynch’s Dune, qui détient actuellement un score de 52% pour Rotten Tomatoes. Salué comme un spectacle malavisé, le film de 1984 a joué Kyle MacLachlan en tant que protagoniste, Paul Atreides, et a présenté un groupe impressionnant d’acteurs, parmi eux Virginie Madsen, Piquer, Sean Young, Max von Sydow, et Patrick Stewart. Voici la bande-annonce, au cas où vous vous demanderiez de quoi il s’agit:

Quant à Lynch, l’expérience le pique encore – à tel point qu’il ne se résoudra pas à regarder le film de Villeneuve. «Je n’ai aucun intérêt pour Dune», a déclaré Lynch plus tôt cette année. «Parce que c’était un chagrin pour moi. C’était un échec et je n’avais pas de coupe finale. J’ai raconté cette histoire un milliard de fois. Ce n’est pas le film que je voulais faire. J’aime beaucoup certaines parties de celui-ci, mais ce fut un échec total pour moi.

La Dune de Villeneuve arrive en salles le 18 décembre, 2020.

Articles sympas sur le Web: