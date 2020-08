C’est toujours un plaisir de rencontrer des femmes de l’industrie de la musique qu’ils ne sont pas seulement reconnus pour la voix et le talent inné que la vie leur a donné. Aussi, parce qu’ils sont des artistes qui consacrent leur temps et leurs efforts à découvrir, réinventer, apprendre et s’exprimer tout ce qu’ils ressentent et vivent à travers la musique. C’est le cas de Tiana Major9.

Cette chanteuse basée à Londres est devenue l’un des artistes à suivre sur le radar des critiques de musique, tant au Royaume-Uni qu’ailleurs dans le monde. Et c’est qu’à ses 24 ans, Tiana a réalisé de grandes choses grâce à l’amour qu’elle a pour lui jazz, R&B et authenticité en tant qu’artiste qui a réussi à se faire des amis et des étrangers tombent amoureux.

Elle a toujours été entourée et impliquée dans la musique

Tiana Major9 est née à Newham Township, East London, le 22 novembre 1995. Depuis qu’elle était petite, elle s’est impliquée dans le monde de la musique parce que a participé à la chorale de l’église, a toujours été motivée par sa mère qui a également profité de toute occasion pour sa petite fille de démontrer son talent inné pour le chant et le théâtre.

Bien que le jeune Londonien ait été impliqué dans le monde de la musique et pratiqué devant des dizaines de paroissiens, C’est à l’adolescence que Tiana Major9 a commencé à voir la musique comme quelque chose dans lequel elle voulait investir pour le reste de sa vie, Inspiré par de grandes figures musicales féminines comme Amy Whinehouse ou Lauryn Hill, des artistes qui l’ont grandement inspirée au fil des ans.

Son grand amour pour le jazz a eu une grande influence

Major9 a toujours eu un grand amour pour le jazz, à tel point que son nom de scène est une composition entre son nom et son accord préféré. Depuis toute petite, Tiana se souvient avoir fait ses devoirs au rythme du jazz, et quand elle a écrit ses premières chansons, la jeune femme a réalisé à quel point il était impossible de refuser son affection pour ce genre musical.

C’est précisément le jazz qui est devenu la marque de fabrique de ce jeune artiste, parce que Tiana Major9 a réussi à créer un style musical qui mélanger le jazz avec des rythmes comme le R&B, le reggae et même le garage, qui s’accompagne de paroles transparentes et humaines sur des choses auxquelles les gens sont confrontés tout le temps.

Le chemin de Tiana Major9 n’était pas facile au début

Tiana Major9 a fait face à plusieurs portes closes lorsqu’elle a décidé de se consacrer à la musique. Le premier d’entre eux est apparu lorsque le chanteur n’a pas réussi à entrer dans la célèbre BRIT School, une école britannique des arts du spectacle et de la technologie dont de grands artistes tels que Adele, Leona Lewis, King Krule et Amy Winehouse elle-même.

Malgré cette première et première déception, Tiana a décidé de conserver son rêve et est entrée au City and Islington College, une école où en plus d’apprendre et de s’instruire dans cet art, elle a fait comprendre à tout le monde que son talent et sa persévérance la conduiraient à être si célèbre qu’elle a signé sur un label de musique comme Dossiers Motown, auquel il a adhéré.

Mais finalement, son effort a porté ses fruits.

Depuis 2017, la trajectoire musicale de Tiana Major9 n’a fait que monter comme de la mousse. Et c’est qu’à son jeune âge et sans premier album, la jeune fille a déjà réussi à faire un duo avec le rappeur Stormzy, avec qui elle a collaboré sur la chanson «Rainfall», appartenant au deuxième album studio du chanteur britannique.

Major9 a également eu sa chanson ‘Collide’, qui présente la collaboration du duo américain EarthGang, est apparu dans le film Reine et Slim, réalisé par Melina Matsoukas et avec un clip vidéo qui a accumulé plus de 4 millions de vues sur YouTube.

Et pour ne pas mentionner que Il y a quelques jours, Adele elle-même a pris le temps de recommander le récent EP de la chanteuse, qui s’appelle At Sixes and Sevens, via son compte Instagram. Une œuvre musicale que l’artiste international décrit comme « Absolument incroyable. »

Sans doute, Tiana Major9 n’est pas seulement devenue l’une des artistes émergentes les plus remarquables de ces dernières années. Aussi, a joué un rôle important pour les femmes noires dans l’industrie de la musique, qu’il inspire avec chaque petite grande réalisation qu’il réalise à travers sa musique, qui conquérera probablement plus d’endroits dans le monde dans les années à venir.

