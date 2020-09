30 ans après sa création Francis Ford Cooppola officialisé la rediffusion de Le Parrain III (Le Parrain: Partie III). Ce sera un remake du film, remasterisé et avec un début et une fin alternatifs.

La série de films de Le parrain C’est l’un des plus importants du cinéma contemporain et a donné à Coppola le statut de légende en tant que réalisateur de films, donc remasteriser son travail semble nécessaire pour perpétuer l’héritage qu’il a créé.

Le même directeur a expliqué la raison des changements dans ce remasterisation, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une intention purement marketing de changer son propre travail, mais d’une manière de donner une retouche à trois décennies de lancement:

«Pour cette version de la fin de la saga de Le parrain, J’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin, j’ai refait quelques scènes, plans et parties musicales. Avec ces changements et la restauration de l’image et du son, c’est une conclusion plus appropriée pour The Godfather and The Godfather 2 «

Ce film avec une fin et un début différents atteindra le cinémas (pour une raison quelconque) et plus tard, il sera publié dans des versions pour le marché intérieur, soit en diffusion ou en versions physiques.

Avec ces changements Francis Ford Coppola célébrera les 30 ans écoulés depuis la fin de sa saga la plus importante et de l’une des séries de films pour le cinéma occidental, qui grâce à eux, il a réussi à établir de nouveaux canons et façons de voir le cinéma pendant la dernière partie du 20e siècle.

Les changements qui viendront à Le Parrain III Peut-être qu’ils changent suffisamment l’histoire pour en faire un film complètement différent ou peut-être qu’ils permettent seulement à Coppola de livrer les idées qu’il a toujours eues et qu’il ne pouvait pas traduire à l’époque, mais qui peuvent maintenant changer sans que personne ne crie dans le ciel.