Netflix n’a jamais eu de publicités ou de publicités, même si d’autres services de streaming populaires ont pu lancer des niveaux gratuits ou bon marché avec des publicités.

Le PDG de Netflix, Reed Hastings, explique que la raison pour laquelle le service a évité les publicités est qu ‘ »il y a beaucoup plus de croissance sur le marché grand public que dans la publicité ».

Hastings n’est pas opposé aux publicités au niveau «philosophique», il ne pense tout simplement pas qu’elles sont dans le meilleur intérêt de l’entreprise qu’il dirige.

Plus de deux décennies après sa création, Netflix est toujours la plateforme de streaming à battre, mais la concurrence est plus féroce que jamais. Au cours de la dernière année seulement, Disney, NBC et HBO ont lancé de nouveaux services pour rivaliser avec Hulu, Netflix et Amazon Prime Video, chacun ayant son propre modèle commercial et son contenu original.

NBC’s Peacock est particulièrement intriguant, car tout le monde peut télécharger l’application et commencer à regarder gratuitement. Le seul hic, c’est que vous devrez passer une annonce occasionnelle avec l’offre gratuite, alors que vous pouvez payer quelques dollars par mois pour vous débarrasser des annonces. Pendant ce temps, Netflix a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il n’apporterait jamais de publicités à son service.

Plus tôt cette semaine, Variety s’est entretenu avec le PDG et co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, à propos de son nouveau livre «No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention», ainsi que de l’entreprise dans son ensemble. L’un des commentaires les plus intéressants qu’il a faits pendant l’interview était en réponse à une question sur les publicités sur Netflix:

«Ce n’est certainement pas une règle. C’est une question de jugement », a-t-il déclaré à propos de la suppression des publicités sur Netflix. «Nous croyons que nous pouvons bâtir une meilleure entreprise, une entreprise plus précieuse [without advertising]. Vous savez, la publicité semble facile jusqu’à ce que vous y arriviez. Ensuite, vous réalisez que vous devez extraire ces revenus d’autres endroits, car le marché publicitaire total ne se développe pas, et en fait, il diminue actuellement. C’est un combat au corps-à-corps pour amener les gens à dépenser moins pour, vous savez, ABC et à dépenser plus sur Netflix. Il y a beaucoup plus de croissance sur le marché grand public que dans la publicité, qui est plutôt stable. «

«Nous avons été introduits en bourse il y a 20 ans à environ un dollar par action, et maintenant nous sommes [more than] 500 $ », a ajouté Hastings, expliquant que l’entreprise a réussi sans publicité. «Je dirais donc que notre stratégie d’abonnement a plutôt bien fonctionné. Mais c’est essentiellement ce que nous pensons être le meilleur capitalisme, par opposition à une chose philosophique. «

Comme l’a dit Hastings, la décision de s’abstenir de diffuser des publicités sur Netflix revient vraiment au «capitalisme». Si Netflix voyait une opportunité d’inclure des publicités sur le service sans perturber sa stratégie globale, il le ferait probablement, mais il est beaucoup plus facile de simplement augmenter le prix des abonnements tous les ans ou deux, ce que Netflix a été plus que disposé à faire. Ainsi, un niveau financé par la publicité moins cher n’est peut-être pas en cours, mais Netflix essaie toujours de nouvelles choses pour étendre sa portée, comme le partage d’une sélection limitée de contenu original que tout le monde peut regarder gratuitement.

