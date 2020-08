Le père de Daniel Craig est décédé à l’âge de 77 ans.

2020-08-27 02:30:04

Le père de Daniel Craig, Tim Wroughton Craig, est décédé à l’âge de 77 ans après une bataille contre le cancer du foie.

Le père de la star de James Bond, Tim Wroughton Craig, était aux prises avec un cancer du foie et est décédé jeudi dernier (20.08.20) à son domicile.

On pense que sa femme Kirsty et leurs fils Daniel et son demi-frère Harry étaient avec lui quand il est décédé, rapporte le journal The Sun.

Tim avait déjà fait l’éloge de son fils, le surnommant un « bon » acteur.

Il a dit: « Il ne parle pas de moi et je ne parle pas de lui, mais naturellement je suis extrêmement fier de lui car c’est un très bon acteur …

« Quelqu’un a demandé ce qu’il allait faire quand il grandirait et sans rompre la foulée, il a dit ‘être acteur’. »

Tim a également insisté sur le fait que sa relation avec son fils était « les meilleurs amis » et l’a surnommé un « très bel être humain » qui ne serait jamais changé par la célébrité.

Pendant ce temps, Daniel avait précédemment insisté sur le fait qu’il ne laissera pas sa fortune de 125 millions de livres sterling à ses enfants – sa fille Ella, 28 ans, qu’il a avec son ex-femme Fiona Loudon, et son enfant de deux ans avec sa conjointe actuelle Rachel Weisz.

Parlant de ses projets pour sa fortune, il a déclaré: « Je ne veux pas laisser de grosses sommes à la génération suivante. Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de m’en débarrasser ou de le donner avant de partir. »

La star de «Knives Out» a admis qu’il était émotif et «pouvait pleurer à tout».

Il a expliqué: « Je suis aussi ému que n’importe qui et je peux pleurer à tout. Des trucs normaux, comme la gentillesse. Une bonne publicité peut me faire avancer si je suis d’humeur. »

Daniel a également récemment admis qu’il ne craignait pas de quitter son rôle de Bond, mais a suggéré que s’il avait quitté après « Spectre » de 2015, comme il l’avait initialement prévu, il ne se serait pas senti aussi à l’aise avec sa décision.

Il a dit: « Je suis vraiment … Je vais bien. Je ne pense pas que j’aurais été si j’avais fait le dernier film et que c’était fini. Mais ça, je suis comme, allons-y. Continuons. Je vais bien. «

