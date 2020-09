Le premier grand film Marvel de l’année se trouve également être la première aventure MCU Phase 4 – Black Widow, le nouveau film très attendu avec Scarlett Johansson.

Le film devait sortir le 1er mai, mais la pandémie de coronavirus a forcé Disney à reporter la première au 6 novembre.

De nouveaux rapports indiquent que Disney envisage un autre retard, à la suite de la décision de Warner Bros. de repousser Wonder Woman 1984 à décembre.

Black Widow devait sortir en salles le 1er mai, mais Disney a fini par reporter le premier grand film MCU Phase 4. Ce n’était pas une surprise lorsque Black Widow a été reporté au 6 novembre, compte tenu de ce qui se passait dans le monde. Maintenant, plus de six mois se sont écoulés depuis que le COVID-19 a atteint le statut de pandémie, mais le monde a à peine pu le contenir. Plusieurs pays ont réussi à aplatir la courbe de la première vague, et ils se préparent maintenant à la deuxième vague. Pendant ce temps, les États-Unis et d’autres régions n’ont pas réussi à endiguer la première vague et signalent toujours des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour. Inutile de dire qu’aller au théâtre est un scénario de cauchemar en ce moment.

Les théâtres ont commencé à rouvrir, mais l’accueil tiède au Tenet de Christopher Nolan prouve que les gens préfèrent attendre et le regarder à la maison plutôt que de retourner au cinéma et risquer d’attraper le coronavirus. À la lumière de tout cela, les rumeurs selon lesquelles Disney pourrait envisager un autre délai de Black Widow ont beaucoup de sens, surtout compte tenu des performances douteuses de Mulan sur Disney + jusqu’à présent.

Un rapport publié il y a quelques jours indiquait que Warner Bros. recherchait une nouvelle date de sortie pour Wonder Woman 1984, qui aurait dû sortir début octobre. Warner a fini par choisir le jour de Noël comme nouveau jour d’ouverture provisoire de son blockbuster de super-héros. Cela semblait indiquer que Black Widow ferait ses débuts début novembre, mais nous vous avions dit à l’époque que rien n’est certain. Un nouveau rapport de Variety indique maintenant que Disney recherche en effet une autre date de sortie pour le film tant attendue par les fans.

Scarlett Johansson est apparue dans les films Marvel depuis des années, devenant l’un des incontournables du MCU. Mais l’actrice et le super-héros qu’elle joue n’ont jamais eu le film autonome qu’ils méritent. Black Widow est décédée dans le MCU avant que Marvel ne se décide à aller de l’avant avec un projet Black Widow, qui racontera une histoire qui s’est produite dans le passé. Le prequel aurait toujours fait une cargaison d’argent au box-office pendant les heures régulières, ce qui est probablement la raison pour laquelle Disney cherche toujours une sortie en salles. Cela et le lancement peu impressionnant de Mulan sur Disney + pourraient convaincre la société de retarder Black Widow plutôt que d’aller de l’avant avec un lancement le 6 novembre ou une sortie mixte dans les cinémas PVOD. Mais Variety dit que Disney retardera probablement la photo, sans proposer une autre date de lancement. Disney étudie également de nouvelles options de sortie pour le prochain dessin animé de Pixar, Soul, qui devrait ouvrir le 20 novembre.

Disney n’a pas encore déterminé quand lancer le film et ce que le nouveau retard signifierait pour les autres films à venir MCU. Lorsqu’il a retardé Black Widow, Disney a également dû repousser tous les autres films MCU Phase 4 puisqu’ils sont tous connectés. Les productions de plusieurs séries télévisées Marvel prévues pour la phase 4 ont également été interrompues en raison de la crise sanitaire. Ces émissions devraient être reportées si plusieurs films Marvel sont retardés car tous ces films et séries télévisées sont interconnectés, et le scénario principal de MCU doit avancer dans un ordre spécifique.

Selon mes sources, #Disney a envoyé une coupe du film #BlackWidow pour le processus de localisation dans différents pays et ‘Disney India’ a reçu sa coupe plus tôt ce mois-ci, car ils sont prêts à le doubler en 5 langues indiennes !! pic.twitter.com/m9Xsb92Q40 – Amit Chaudhari (@ 5150Aamrit) 15 septembre 2020

Par ailleurs, d’autres indiquent que Disney poursuit toujours ses efforts de localisation pour le film, une copie de Black Widow ayant déjà été envoyée en Inde, où elle sera doublée dans cinq langues locales. Cela est considéré comme la preuve que Disney essaie toujours de sortir le film à un moment donné dans un proche avenir. Ce n’est qu’une rumeur et rien n’a été confirmé. Si Disney décide de reporter à nouveau le film, nous nous attendons à ce qu’une annonce se produise à un moment donné dans les semaines à venir.

