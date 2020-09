Le premier film Marvel de MCU Phase 4 est Black Widow, qui aurait dû sortir le 1er mai.

La pandémie de coronavirus a obligé Disney à reporter le lancement au 6 novembre, et un deuxième retard pourrait être imminent.

Un rapport indiquait il y a quelques jours que Warner envisageait une nouvelle date pour sa suite de Wonder Woman et envisageait également les créneaux de novembre, mais seulement si Disney reportait à nouveau Black Widow.

Pendant ce temps, Warner a reporté Wonder Woman 1984 au 25 décembre.

Il n’ya absolument aucune raison d’aller dans une salle de cinéma pour le moment, peu importe à quel point elle vous manque, et peu importe la sécurité des propriétaires de salles de cinéma. Même si tout le monde observe les règles de distanciation sociale et de masque facial, vous devrez quand même passer plus de deux heures dans le même espace intérieur avec d’autres pendant qu’ils retirent leur masque pour manger et boire. Cela double si votre communauté est toujours aux prises avec une importante épidémie de COVID-19. Vous risquez d’être exposé au virus et aucun film au monde n’en vaut la peine. Les studios en sont bien conscients et certains d’entre eux envisagent déjà de retarder leurs plus gros blockbusters une deuxième ou une troisième fois. Cette liste comprend Black Widow, le premier film Marvel de Disney de la phase 4 de MCU qui devait initialement sortir le 1er mai. Disney l’a reporté au 6 novembre et il semble maintenant que la date de lancement pourrait être déplacée une deuxième fois.

Warner Bros.est à la recherche d’une nouvelle date de lancement pour Wonder Woman 1984, qui a actuellement une date de sortie le 2 octobre. Un rapport de Deadline indiquait il y a quelques jours que le studio cherchait les meilleures dates possibles qui lui permettraient de gagner le plus d’argent sans avoir à affronter d’autres superproductions. Novembre était sur cette liste, et c’est parce que Disney pourrait apparemment repousser Black Widow encore une fois l’année prochaine.

Il y a une possibilité que nous pourrions voir Wonder Woman 1984 aller quelque part en novembre – oui, novembre. Il y a des chuchotements, et Disney ne confirmerait pas aujourd’hui, que son film Marvel Black Widow pourrait passer de sa date de sortie du 6 novembre. Si c’est le cas, Wonder Woman 1984 pourrait y atterrir, ce qui le replacerait dans un premier week-end de novembre que le studio voulait posséder à un moment donné en 2019. Il y a aussi le mercredi avant l’ouverture de Thanksgiving, bien que beaucoup pensent que ce serait un suicide tentaculaire. si le mouvement dirigé par Patty Jenkins se rapproche de Black Widow et du film James Bond de MGM No Time to Die (20 novembre) sur le calendrier, étant donné le danger de cannibaliser le public.

Warner Bros. a pris sa décision depuis lors, a rapporté Variety vendredi. La suite a été repoussée de plus de deux mois, au 25 décembre. Le rapport indique également que le film Marvel de Disney est le « prochain grand film sur les calendriers », pour le moment.

Warner ne peut pas être satisfait de la performance de Tenet au box-office jusqu’à présent, et le retard de Wonder Woman donnera au film plus de temps pour briller dans les salles. Le film de Christopher Nolan n’a rapporté que 20,2 millions de dollars sur 11 jours. La pandémie du nouveau coronavirus fait toujours rage sur divers marchés et les gens ne sont pas prêts à retourner dans les cinémas. Ils ne devraient pas non plus le faire tant que ce n’est pas sécuritaire.

Disney a déclaré qu’il était «très satisfait» de la sortie de Mulan en ligne uniquement, sans relayer aucun chiffre précis. Variety a estimé il y a quelques semaines que le film devrait attirer 8,4 millions de locations – soit environ 13,8% des abonnés Disney + – pour récupérer le budget via PVOD seul.

Maintenant que Warner a annoncé la nouvelle date de sortie de Wonder Woman 1984, il est clair que le studio ne voulait pas attendre pour voir si Black Widow était à nouveau retardé. Warner espère clairement que si Disney décide de pousser à nouveau la sortie du film, il ne finira pas par atterrir en décembre.

