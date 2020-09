Les films et les émissions de télévision Marvel pourraient être retardés, mais Marvel continue de travailler sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

MCU Phase 4 commencera un nouveau scénario maintenant que Avengers: Fin de partie a conclu la saga Infinity. Marvel présentera de nouveaux super-héros qui rejoindront les Avengers ainsi que de nouveaux méchants.

Un nouveau rapport indique que Marvel a trouvé l’un de ses prochains super-héros, l’actrice qui jouera She-Hulk dans les nouveaux films et séries Disney + à venir.

Il est encore trop tôt pour dire si nous recevrons des films ou des émissions de télévision Marvel cette année. Black Widow devrait sortir début novembre, mais Disney pourrait retarder à nouveau la première puisque la nouvelle pandémie de coronavirus est toujours incontrôlable. WandaVision semble être la seule série télévisée MCU Phase 4 que Disney promeut pour un lancement en 2020 sur Disney +. Il n’ya pas d’annonce officielle à ce sujet et on ne sait pas si un autre retard de Black Widow aurait également un impact sur le déploiement des émissions télévisées Disney + de Marvel. Nous devrons peut-être attendre longtemps pour profiter des premiers éléments du nouveau scénario de la phase 4, mais Marvel travaille dans les coulisses sur plusieurs productions à venir. Le dernier développement en est la preuve, car nous connaissons enfin l’actrice qui jouera l’un des nouveaux super-héros qui rejoindra l’équipe reconstruite des Avengers.

Ce qui est intéressant à propos de la phase 4, c’est qu’il n’y aura pas de film Avengers 5 car il est bien trop tôt pour un autre épisode de la franchise Avengers. Le monde se reconstruit après Endgame, et les Avengers doivent lécher leurs blessures et se remettre du dernier combat contre Thanos. Black Widow et Iron Man sont morts. Steve Rogers a pris sa retraite. Thor est un but de recherche hors du monde. Hawkeye et Hulk seuls ne peuvent pas faire le travail – et tout le monde est dispersé à la suite de Endgame.

Marvel ne peut pas simplement ajouter de nouveaux membres à l’équipe, ni le studio présenter de nouveaux méchants et s’attendre au même succès que les films précédents de la série Avengers. C’est pourquoi la phase 4 servira de redémarrage du MCU maintenant que l’histoire de la saga Infinity est terminée. De nouveaux personnages rejoindront l’univers, les super-héros et les méchants. Et la liste comprendra des personnages des franchises Fantastic Four et X-Men que Disney contrôle désormais.

Marvel a déjà révélé certains des nouveaux super-héros qui seront introduits dans le MCU dans les années à venir, sans dire qui les jouera. Mais un nouveau rapport affirme que Marvel a lancé son prochain Avenger. Variety a appris que Tatiana Maslany est proche d’un accord pour jouer le rôle principal de Jennifer Walters, ou She-Hulk, bien sûr.

Walters est le cousin de Bruce Banner et elle obtient ses pouvoirs de Hulk grâce à une transfusion sanguine. Contrairement à la première version de Hulk, She-Hulk parvient à conserver l’intelligence et la personnalité de Walters. Donc, ce nouveau héros s’apparente au «professeur Hulk», que nous avons pu voir dans Fin du jeu. She-Hulk est le remplaçant de Hulk, l’un des Avengers originaux dont l’arc de personnage ne semble pas tout à fait complet. On s’attend à ce que Mark Ruffalo joue Banner / Hulk dans les futures attractions Marvel, et She-Hulk est la production la plus évidente où nous nous attendions à voir l’acteur.

Nous ne savons toujours pas grand-chose de la série télévisée She-Hulk qui frappera Disney +. Marvel n’a pas encore annoncé le casting de Maslany ou si Ruffalo est attaché au projet. Nous n’avons aucune idée de quand She-Hulk commencera la production, encore moins en première sur Disney +. Avec la façon dont les choses se passent actuellement, il n’y a aucun moyen de prédire quand Marvel commencera à tourner la série. Si les films Marvel sont retardés de quelques mois de plus, nous nous attendons également à ce que les séries télévisées Marvel continuent de glisser, She-Hulk incluse.

