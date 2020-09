Le prince Jackson a révélé qu’il prévoyait de suivre les traces de son père Michael Jackson et d’honorer son héritage.

Prince a parlé de son père ce matin vendredi (4 septembre). Le jeune homme de 23 ans a déclaré qu’il souhaitait honorer son père de différentes manières.

“Il y a cet héritage que mon père a travaillé très dur pour construire et maintenir et je pense que c’est vraiment ma position dans ma vie et tout ce qui m’a été donné; je veux juste étendre cet héritage”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne soit pas chanteur, il est toujours dans l’industrie de la musique d’une autre manière. “Je viens de la produire [Paris Jackson’s] premier clip vidéo “, a-t-il révélé. Paris est la moitié du groupe, The Soundflowers, avec l’ex-petit ami Gabriel Glenn. Le duo a fait ses débuts avec son clip vidéo” You Look (Glorious) “sur lequel Prince a travaillé.

«Je suis très fier d’elle, c’était une telle expérience de travailler avec ma sœur», a-t-il ajouté. «Ce furent quatre jours exténuants – inspirés par le thème cinématographique de mon père et les longs clips de musique. Ce fut une expérience tellement enrichissante et j’étais si fier de voir l’art de ma sœur prendre vie et étonné de pouvoir en faire partie . “

Regardez la vidéo musicale ci-dessous.

«J’adore les affaires et le côté historique des choses», a-t-il poursuivi. “‘J’aimerais penser qu’il serait très fier des jalons que nous avons tous franchis, individuellement et collectivement en tant que frères et sœurs.”

Prince travaille également sur un projet philanthropique qui a été inspiré par son père. Heal Los Angeles est un projet qu’il a créé pour honorer la Michael’s Heal The World Foundation.

“Nous avons pensé que c’est mon propre chemin que j’essaie de tracer pour moi-même ici”, a-t-il expliqué. «En plus de développer l’héritage philanthropique de mon père, j’ai trouvé l’un des meilleurs moyens de faire une différence dans la ville qui me tient à cœur et dans la ville dont je suis originaire.

Prince a déclaré qu’il était fier de son travail philanthropique car il “reflète positivement ses capacités parentales et ses compétences parentales sur la façon dont il a décidé d’élever. [them]. “

«Je sens que sans lui, je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui», a-t-il déclaré. “J’essaie donc simplement de continuer à montrer cette appréciation et cette gratitude en poursuivant son travail philanthropique.”