Les films et séries télévisées Marvel annoncés pour la phase 4 de MCU n’incluent aucun titre Avengers, mais il y a de plus en plus de preuves que Marvel planifie plus d’aventures Avengers dans un proche avenir.

Le prochain projet Avengers n’est peut-être pas celui que les fans de Avengers 5 veulent. Au lieu de cela, Marvel pourrait opter pour un type d’histoire différent mettant en vedette une équipe de jeunes super-héros.

Un rapport indique qu’une série télévisée Young Avengers est en préparation pour Disney +, avec une source différente suggérant que certains des personnages seront introduits dans au moins un film de phase 4.

Il ne fait aucun doute que la franchise Avengers est l’actif MCU le plus puissant de Marvel. C’est ce qui rend possibles d’énormes aventures croisées comme Infinity War et Endgame, et ce qui continuera à guider les scénarios des prochaines phases du MCU. Mais après les événements qui se sont déroulés dans Endgame, Marvel a besoin de temps pour se reconstruire. L’équipe Avengers a prévalu sur la plus grande menace qu’elle a rencontrée jusqu’à présent, mais elle a subi d’énormes pertes. Iron Man et Black Widow sont morts et Captain America a vieilli dans une réalité alternative. Ajoutez à cela le fait que Spider-Man est en fuite et que vous vous retrouvez avec une équipe Avengers qui ne serait pas très efficace pour le moment. C’est pourquoi le film Avengers 5 que nous attendons tous n’est pas dans les cartes de si tôt.

Marvel présentera un tas de nouveaux héros à l’aide des films et séries télévisées de la phase 4, y compris de tout nouveaux ajouts à l’équipe. Nous devrons apprendre à connaître ces personnages avant de voir le film Avengers 5 que nous méritons. La même recette a fonctionné pour les équipes précédentes des Avengers, bien sûr. Nous avons appris à connaître et à aimer les membres de l’équipe bien avant qu’ils ne rejoignent la famille Avengers. Sans oublier que Marvel contrôle désormais les Fantastic Four et X-Men, et ces héros arriveront également dans le MCU.

Maintenant, une nouvelle fuite indique que nous pourrions bientôt obtenir notre solution Avengers d’une manière différente, ce qui pourrait également aider la franchise Avengers à se développer et à se diriger vers le film épique Avengers 5 que nous attendons tous.

Si vous pensez aux rumeurs de Young Avengers, vous avez raison. C’est l’autre projet Avengers en dehors d’Avengers 5 dont nous entendons constamment parler. Marvel n’en a pas trop dit, mais au moins il a abordé le prochain film Avengers, déclarant dans des remarques l’année dernière que le film servira en quelque sorte de redémarrage de la franchise. Le studio essayait probablement de tempérer les attentes après le succès massif d’Endgame. Il n’y a aucun moyen pour Avengers 5 de battre Fin du jeu, et nous pourrions être à des années d’un film épique MCU comme celui-là.

Mais Marvel n’a jamais abordé les rumeurs de Young Avengers et il faudra peut-être un certain temps avant que Kevin Feige ne mentionne des plans. Mais il y a de plus en plus de preuves qui suggèrent que l’équipe Young Avengers va être introduite dans la phase 4 qui est sur le point de commencer cet hiver.

Un rapport de MCU Cosmic indiquait il y a quelques jours que Wiccan et Speed ​​apparaîtront dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où ils apparaîtront comme des personnages plus anciens. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les noms des jumeaux Wanda et Vision qui seront bientôt présentés dans la série télévisée WandaVision. Une bande-annonce laissait déjà entendre que les jumeaux feraient partie de l’histoire, du moins en tant que bébés. Mais ce seront des adolescents lorsqu’ils entreront dans la chronologie principale du MCU, selon le rapport.

MCU Cosmic note également que Doctors Strange 2 mettra en vedette trois Young Avengers, avec Miss America également censé apparaître dans la suite. « La partie la plus étonnante est que les deux acteurs ont déjà tourné leurs scènes dans WandaVision, seront des éléments importants du MCU à l’avenir, et personne ne sait encore qui ils sont », a déclaré Jeremy Conrad de MCU Cosmic.

Bien que Conrad n’ait pas abordé les plans pour Young Avengers, un autre initié a déclaré que Marvel développait activement une série télévisée Disney + mettant en vedette cette équipe particulière, plutôt qu’un film.

Mikey Sutton a écrit dans Geekosity que Young Avengers est inévitable, étant donné que certains membres de l’équipe ont déjà été choisis. Cassie Lang est apparue dans Ant-Man, et Kate Bishop fera ses débuts dans la série Hawkeye. Le rapport note que l’équipe des Young Avengers comprendra Bishop, Stature, Speed, Wiccan, Miss America, Patriot, Hulkling et Iron Lad. L’émission de télévision sera apparemment fidèle aux bandes dessinées, et le format plus long permettra à Marvel d’étoffer les arcs des personnages.

Amadeus Cho apparaîtra également dans la série, mais il ne deviendra pas une autre version de Hulk comme cela se passe dans les bandes dessinées. C’est parce que Mark Ruffalo continuerait d’apparaître dans d’autres films, donc Marvel ne peut pas avoir trop de Hulks dans ces équipes. Cho sera un génie assistant les Young Avengers et sera présenté comme un ami de Lang.

Sutton a également noté que la mini-série 2010 The Children’s Crusade est considérée comme le premier arc narratif de la série. Le rapport ne fait aucune mention du moment du lancement de Young Avengers. Mais étant donné que plusieurs membres de l’équipe sont sur le point d’apparaître dans la phase 4, il est probable que Young Avengers arrivera à un moment donné après 2022, une fois que Marvel aura annoncé ses plans de phase 5.

Quant à Avengers 5, on ne sait pas combien de temps nous devrons encore attendre.

